Directo | Bosna-UCAM
El conjunto universitario visita en Sarajevo al histórico primer equipo yugoslavo en ser campeón de Europa en 1979 y cuna de grandes talentos de la época
Martes, 21 de octubre 2025, 20:40
20:43
Mala reorganización defensiva después de un rebote concedido y canasta totalmente solo de Halilovic. 52-38 a 8:30 de terminar el tercer cuarto
20:41
Rompe West hasta la cocina. 50-38
20:41
Continúa el partido en Sarajevo
20:25
DESCANSO | KK Bosna BH Telecom 48-38 UCAM Murcia
20:25
Buen cierre murciano a la primera parte, aprovechando los pocos segundos que dejó un precipitado tiro de Atic con un contraataque terminado por Cate. 48-38
20:24
Hubo técnica a Atic antes de marchar al tiempo muerto. Lo mete Forrest el libre. 48-36
20:22
En tercera oportunidad llega la canasta del UCAM por obra de Cate. Tiempo muerto del Bosna. 48-35 a 32 segundos del descanso
20:21
Buen regalo de los árbitros al UCAM pitando falta un tapón de Audige a Ennis. Los tiros libres van dentro. 48-33 a 1:11 del descanso
20:19
Uno de dos para Ennis en los tiros libres. 48-31 a 1:57 del descanso
20:16
Nuevo tiempo muerto de Sito. Agotados. 48-30 a 2:45 del descanso
20:15
Tiros libres para Persons. Anota los dos. 48-30 a 3:01 del descanso
20:14
López De la Torre anota en segundo rebote ofensivo murciano. 46-30 a 3' del descanso
20:13
Persons convierte en pase un mal tiro y Halilovic lo palmea dentro. 46-28 a 3:30 del descanso
20:12
Diagne hace falta para parar el contraataque sin darse cuenta de que el UCAM está en bonus. Sintomático de dónde tiene la cabeza el UCAM. West aprovecha el regalo y estira la máxima diferencia. 44-28 a 3:56 del descanso
20:11
Triple de Atic para la máxima ventaja. 42-28 a 4:10 del descanso
20:11
Transición que culmina Atic con bandeja sin que nadie salga a pararle. Como si el UCAM no supiese de qué va esto. Contesta Diagne desde la media distancia. 39-28 a 4:40 del descanso
20:09
Técnica a Sito, que busca entrar en el partido a base de protestas. Atic falla el libre. 37-26 a 5:23 del descanso
20:08
2+1 de Atic. El adicional va dentro. 37-26 a 5:47 del descanso
20:07
Buen palmeo dentro de Diagne al fallo de Radebaugh en una bandeja. 34-26 a 6' del descanso
20:06
Indirectos del Bosna, cambios defensivos del UCAM y fácil canasta del pívot Zubac con Forrest debajo del aro. 34-24 a 6:30 del descanso
20:04
A base de tesón anota Ennis unos puntos que al principio se le resistieron. 32-24 a 6:50 del descanso
20:03
Atic devuelve los dos dígitos de diferencia a los bosnios. 32-22 a 7:20 del descanso
19:58
Afortunada ahora la canasta de Audige contra el tablero. 30-22 a 8:10 del descanso
19:58
Queda libre Cacok y Nakic le ve a tiempo para hacer el mate. 28-22 a 8:40 del descanso
19:57
Buen pase colgado de Persons a Young, que anota a la media vuelta. 28-20
19:57
Triple de Nakic tras fintar a su defensor. 26-20
19:56
Roba el Bosna en la primera defensa y Audige hace un mate solo en el otro lado. 26-17
19:56
Empanada de las ricas en el saque de banda del Bonsa para anotar Audige a los tres segundos de segundo cuarto. 24-17
19:54
FINAL del primer cuarto | KK Bosna BH Telecom 22-17 UCAM Murcia
19:51
Otros dos libres dentro para Radebaugh. 22-17 a 38 segundos de terminar el primer cuarto
19:50
Hábil penetración de Audige para quitarse de encima a Radebaugh y anotar ya en el último minuto del primer cuarto. 22-15
19:49
Dentro dos tiros libres de Radebaugh. 20-15 a 1:06 de terminar el primer cuarto
19:47
2+1 de Cacok. El adicional va dentro. 20-13 a 1:35 de terminar el primer cuarto
19:46
Segundo tapón a Falk en un triple
19:45
Tapón al triple de Falk, que recoge su propio balón y anota desde cerca. 20-10 a 2:20 de terminar el primer cuarto
19:45
West está viendo en Dani García un caramelito. Le rompa y dobla fácil para Zubac. 20-8
19:44
Muy mal balance defensivo y canastón de West con autoridad ante Dani García. 18-8 a 3:15 de terminar el primer cuarto
19:42
Como antes, West responde al triple de Hicks con la misma moneda. 16-8
19:41
Vuelve a jugar el UCAM para el triple de Hicks, esta vez saliendo de un stagger. 13-8 a 4:40 de terminar el primer cuarto
19:41
Buen uso de sus kilos por parte de Salic para anotar y provocar el tiempo muerto de Sito. 13-5 a 5:02 de terminar el primer cuarto
19:38
¡Triple de Hicks! Contestado al momento por West. 11-5 a 5:35 de terminar el primer cuarto
19:37
Atic vuelve a bailar a Cate en la continuación del bloqueo y esto es ya un 8-2 tras cuatro minutos de juego
19:36
Buenos puntos de Atic ante un UCAM muy descafeinado. 6-2 tras ya más de tres minutos de juego
19:36
Fácil el pick and roll entre West y Halilovic para el 4-2 a 7:30 de terminar el primer cuarto
19:35
Recuperación de balón y, aunque se resiste, llega la primera canasta del UCAM tras casi dos minutos de juego por obra de Ennis. 2-2
19:32
Fuerte mate a dos manos de Halilovic en el primer ataque bosnio. 2-0
19:31
¡Balón al aire en Sarajevo!
-
