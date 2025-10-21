La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Sito Alonso, durante un partido del UCAM. Andrés Molina / AGM
Directo

Directo | Bosna-UCAM

El conjunto universitario visita en Sarajevo al histórico primer equipo yugoslavo en ser campeón de Europa en 1979 y cuna de grandes talentos de la época

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Martes, 21 de octubre 2025, 20:40

Actualizado Hace 1 minuto

20:43

Mala reorganización defensiva después de un rebote concedido y canasta totalmente solo de Halilovic. 52-38 a 8:30 de terminar el tercer cuarto

20:41

Rompe West hasta la cocina. 50-38

20:41

Continúa el partido en Sarajevo

20:25

DESCANSO | KK Bosna BH Telecom 48-38 UCAM Murcia

20:25

Buen cierre murciano a la primera parte, aprovechando los pocos segundos que dejó un precipitado tiro de Atic con un contraataque terminado por Cate. 48-38

20:24

Hubo técnica a Atic antes de marchar al tiempo muerto. Lo mete Forrest el libre. 48-36

20:22

En tercera oportunidad llega la canasta del UCAM por obra de Cate. Tiempo muerto del Bosna. 48-35 a 32 segundos del descanso

20:21

Buen regalo de los árbitros al UCAM pitando falta un tapón de Audige a Ennis. Los tiros libres van dentro. 48-33 a 1:11 del descanso

20:19

Uno de dos para Ennis en los tiros libres. 48-31 a 1:57 del descanso

20:16

Nuevo tiempo muerto de Sito. Agotados. 48-30 a 2:45 del descanso

20:15

Tiros libres para Persons. Anota los dos. 48-30 a 3:01 del descanso

20:14

López De la Torre anota en segundo rebote ofensivo murciano. 46-30 a 3' del descanso

20:13

Persons convierte en pase un mal tiro y Halilovic lo palmea dentro. 46-28 a 3:30 del descanso

20:12

Diagne hace falta para parar el contraataque sin darse cuenta de que el UCAM está en bonus. Sintomático de dónde tiene la cabeza el UCAM. West aprovecha el regalo y estira la máxima diferencia. 44-28 a 3:56 del descanso

20:11

Triple de Atic para la máxima ventaja. 42-28 a 4:10 del descanso

20:11

Transición que culmina Atic con bandeja sin que nadie salga a pararle. Como si el UCAM no supiese de qué va esto. Contesta Diagne desde la media distancia. 39-28 a 4:40 del descanso

20:09

Técnica a Sito, que busca entrar en el partido a base de protestas. Atic falla el libre. 37-26 a 5:23 del descanso

20:08

2+1 de Atic. El adicional va dentro. 37-26 a 5:47 del descanso

20:07

Buen palmeo dentro de Diagne al fallo de Radebaugh en una bandeja. 34-26 a 6' del descanso

20:06

Indirectos del Bosna, cambios defensivos del UCAM y fácil canasta del pívot Zubac con Forrest debajo del aro. 34-24 a 6:30 del descanso

20:04

A base de tesón anota Ennis unos puntos que al principio se le resistieron. 32-24 a 6:50 del descanso

20:03

Atic devuelve los dos dígitos de diferencia a los bosnios. 32-22 a 7:20 del descanso

19:58

Afortunada ahora la canasta de Audige contra el tablero. 30-22 a 8:10 del descanso

19:58

Queda libre Cacok y Nakic le ve a tiempo para hacer el mate. 28-22 a 8:40 del descanso

19:57

Buen pase colgado de Persons a Young, que anota a la media vuelta. 28-20

19:57

Triple de Nakic tras fintar a su defensor. 26-20

19:56

Roba el Bosna en la primera defensa y Audige hace un mate solo en el otro lado. 26-17

19:56

Empanada de las ricas en el saque de banda del Bonsa para anotar Audige a los tres segundos de segundo cuarto. 24-17

19:54

FINAL del primer cuarto | KK Bosna BH Telecom 22-17 UCAM Murcia

19:51

Otros dos libres dentro para Radebaugh. 22-17 a 38 segundos de terminar el primer cuarto

19:50

Hábil penetración de Audige para quitarse de encima a Radebaugh y anotar ya en el último minuto del primer cuarto. 22-15

19:49

Dentro dos tiros libres de Radebaugh. 20-15 a 1:06 de terminar el primer cuarto

19:47

2+1 de Cacok. El adicional va dentro. 20-13 a 1:35 de terminar el primer cuarto

19:46

Segundo tapón a Falk en un triple

19:45

Tapón al triple de Falk, que recoge su propio balón y anota desde cerca. 20-10 a 2:20 de terminar el primer cuarto

19:45

West está viendo en Dani García un caramelito. Le rompa y dobla fácil para Zubac. 20-8

19:44

Muy mal balance defensivo y canastón de West con autoridad ante Dani García. 18-8 a 3:15 de terminar el primer cuarto

19:42

Como antes, West responde al triple de Hicks con la misma moneda. 16-8

19:41

Vuelve a jugar el UCAM para el triple de Hicks, esta vez saliendo de un stagger. 13-8 a 4:40 de terminar el primer cuarto

19:41

Buen uso de sus kilos por parte de Salic para anotar y provocar el tiempo muerto de Sito. 13-5 a 5:02 de terminar el primer cuarto

19:38

¡Triple de Hicks! Contestado al momento por West. 11-5 a 5:35 de terminar el primer cuarto

19:37

Atic vuelve a bailar a Cate en la continuación del bloqueo y esto es ya un 8-2 tras cuatro minutos de juego

19:36

Buenos puntos de Atic ante un UCAM muy descafeinado. 6-2 tras ya más de tres minutos de juego

19:36

Fácil el pick and roll entre West y Halilovic para el 4-2 a 7:30 de terminar el primer cuarto

19:35

Recuperación de balón y, aunque se resiste, llega la primera canasta del UCAM tras casi dos minutos de juego por obra de Ennis. 2-2

19:32

Fuerte mate a dos manos de Halilovic en el primer ataque bosnio. 2-0

19:31

¡Balón al aire en Sarajevo!

Actualización disponible

