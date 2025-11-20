La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mate de Lee Aaliya en la primera jornada, ante el Rilski. G. Carrión / AGM
Baloncesto

El alumbramiento de un jugador especial al que la Liga U se le queda pequeña

Aaliya confirmó en su segundo partido oficial con el UCAM las píldoras ofrecidas anteriormente, sumando 14 puntos y 12 rebotes en 19 minutos

Emilio Sánchez-Bolea

Emilio Sánchez-Bolea

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El «¿y ahora qué?» es la pregunta que más sondea el entorno del UCAM después de la gran actuación de Lee Aaliya este pasado ... miércoles en el último partido de la primera fase de la FIBA Europe Cup, una ajustada victoria ante el Lublin (80-75). El joven jugador de 21 años, internacional absoluto argentino desde el pasado verano y que ha sido convocado para las próximas 'ventanas FIBA', es el jugador del filial sub-22 que más preparado está a día de hoy para la competición de primer nivel. No en vano, ya con 17 años debutó en la primera división argentina y con 18 ya fue llamado para entrenar con la selección absoluta albiceleste, con la que jugó su primer partido en febrero del año pasado, este verano volvió a estar concentrado con la misma y ahora ha sido llamado para las próximas 'ventanas FIBA'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación
  2. 2 El restaurante del centro de Murcia con un menú de menos de quince euros
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  6. 6

    Victoria judicial de un vecino que se construyó una casa en la Algameca Chica
  7. 7 Dimite el coordinador de Protección Civil en Murcia «al no poder cumplir las misiones» a su cargo
  8. 8

    La fiebre por el pistacho dispara su cultivo un 140% en la Región de Murcia por la alta rentabilidad
  9. 9

    Visto bueno a la expropiación de parcelas para la ciudad deportiva del Real Murcia
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El alumbramiento de un jugador especial al que la Liga U se le queda pequeña

El alumbramiento de un jugador especial al que la Liga U se le queda pequeña