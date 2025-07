Alejandro Gómez: «Nuestro mayor éxito es llevar catorce años seguidos en la ACB»

La entrevista tiene un par de veces como música de fondo el 'Red right hand' que se hizo famoso como tema de la introducción ... de cada capítulo de 'Peaky Blinders', la serie favorita de un Alejandro Gómez (Madrid, 51 años) que en ambas ocasiones pospone atender a un reconocido agente de jugadores que espera al otro lado. Está en su época de más trabajo, en la que «es el momento de hacer que fructifiquen operaciones, explorar nuevas y sortear imprevistos».

–¿Grado de sastisfacción?

–Alto. Estamos consiguiendo opciones que queríamos. La de DeJulius está hecha desde abril, pero no se podía llevar a cabo hasta que el Maccabi no le indemnizara y mandara la carta de libertad. Tenemos operaciones que están pendientes de este tipo de cosas.

–La llegada de DeJulius hace oficiosa la salida de Hakanson. Si el primero lleva cerrado desde abril, ¿tanto tiempo lleva sentenciado el segundo?

–No, porque el año pasado, por ejemplo, ¿el base titular era Hakanson o Caupain? No me gusta comparar con los que vayan a estar o los que no, lo que tenemos que pensar es que DeJulius va a ser importante porque ha demostrado capacidades y adaptación en las cuatro ligas en las que ha jugado. Puede jugar de base puro, pero también anotar, cuenta con buenas piernas para defender, tiene personalidad... Puede liderar, pero no sabemos compararle con otro porque primero hay que terminar el equipo, y luego será la pista la que marque roles.

–De todas formas, el fichaje de DeJulius da que pensar sobre Hakanson.

–Hakanson y Birgander merecían que tuviéramos con ellos la honestidad de explicarles qué situación deportiva y económica teníamos con ellos porque son leyenda. A los dos les dije que me gustaría que continuaran, pero ninguno se ajusta económicamente a nuestro presupuesto. Tienen el derecho a salir al mercado, el de tener ofertas y el de que yo no les ponga en el tanteo.

SIMON BIRGANDER «No vamos a encontrar a un jugador como él, porque no lo hay, es sensacional»

–Pero, cuando un jugador viene a Murcia, no viene a hacerse rico.

–No, y además se le dice, que aquí se le exige como en los primeros y se le paga como en los últimos.

–Por lo que, cuando se va, busca algo diferente a cuando vino.

–Hakanson y Birgander vinieron por el atractivo del proyecto. Hakanson quería jugar en Europa y conectar con la ambición que le transmitíamos y que no sentía en Bilbao, así como Birgander era el suplente de Tomic en el Joventut y quería dar un salto de calidad en su carrera. Los dos han conseguidos sus objetivos y nos han ayudado a ser un mejor equipo.

–Durante la temporada firmaron la renovación varios hombres. ¿Se le ofreció a Birgander?

–Quedamos en ver este tema al final de la temporada. Hay muchas cosas para tomar una decisión en cuanto a continuidad. Tú sabes que la manta te va a tapar o la cabeza o los pies. Si nos cubriera todo, haríamos equipazos. Pero a veces tenemos que tomar decisiones dolorosas.

–Aun a pesar de sus lesiones, sale con más caché del que llegó.

–Nuestro mejor baloncesto lo hemos jugado con él. No es solamente lo que te da, sino cómo pasa el balón, juega con una generosidad extraordinaria. Además, a nivel personal es fantástico. Él y Hakanson son dos jugadores muy especiales y por eso hay que respetarles. Es lo mismo que en el caso de Radovic, cuando viene con la oferta por la que sale. Te afecta a nivel jugador, a nivel capitán y a nivel personal.

–Un pívot como Birgander, con predisposición, pero también cualidades, de jugar para el equipo, va a ser difícil de encontrar.

–Y seguramente no lo haremos porque ya te digo que, como él, no lo hay. Desde Gustavo Ayón no hay un jugador que tenga esa facilidad y esa generosidad desde el 'short-roll' para, pudiendo lanzar un semigancho con esas manos tan buenas que tiene, pasarla a un compañero solo en el triple. Es un jugador sensacional.

–Si Hakanson no sigue, que por sus palabras parece lo más probable, ¿necesitan otro base?

–Depende. Tenemos muchas gestiones abiertas, veremos cuál fructifica y dónde ponemos a ese jugador, que no será igual que García, DeJulius o Hakanson, y teniendo a Ennis y Radebaugh, no nos viene mal otro manejador. Este año hemos llegado con excesiva dependencia de Ennis a finales de partido.

–¿Y a él le gustará tener menos responsabilidad?

–No, pero se lo he dicho y lo ha entendido. Si no, no estaría con nosotros. Dylan Ennis sigue en el UCAM porque quiere ganar partidos aquí. Y sabe que si puede tener jugadores al lado que hacen lo que él y le permitan estar fresco, ganaremos más partidos.

–Si los jugadores que están por llegar son debutantes, esto rompe con el éxito reciente. Durante la 2023-24 tuvieron doce caras nuevas, y solo tres novatos.

–Es algo que temo y sé que es un riesgo. Me gustaría ser como otros, ver cuál me gusta y ficharle. Pero no me queda más remedio que traer jugadores de fuera. Es mucho más difícil que entiendan la liga, el equipo y que empiecen bien, más cuando vas a jugar una fase previa de acceso a la Champions League con un equipo que todavía no está hecho. Y si son jugadores en posiciones clave, como la del '1' y la del '5', aún más arriesgado.

–¿Ha notado negociando ese no saber si jugarán la Champions League o la FIBA Europe Cup?

–Creo que a nivel europeo y de agencias tenemos respeto. Hay un problema y es el de no saber las plazas en que va a jugar cada uno. Nosotros, después de ganar en Gran Canaria, pensábamos que entrábamos directos.

–Un hombre que, pese a tener contrato, siempre es susceptible de salir, es Rodions Kurucs, quien algún día querría regresar a la Euroliga. ¿No cree que sería un bajón de sensaciones para él verse en la Europe Cup?

–Pues, si no quiere jugarla, lo que tiene que hacer es jugar su mejor baloncesto en la fase previa. Pero va con su selección al Eurobasket y se va a pegar una 'paliza'. Tenemos que motivarle.

SALIDA O NO DE KURUCS «Si se va, vendrá otro; no podemos estar pensando que nos lo van a quitar porque nos hundimos»

–Del 1 al 10, ¿cuál es su tranquilidad en que Kurucs empiece y termine la temporada aquí?

–7. Pero igual que cuando le fiché en su día. También te digo que, si se va, vendrá otro. Lo fundamental es que el equipo haga que quien esté saque su mejor versión y nos haga mejores. Si se va, nos tiene que durar poco la pena, no podemos pensamos continuamente que nos van a quitar a este o a otro porque nos hundimos.

–¿Algún equipo ha tocado la puerta en serio por él?

–Ni el año pasado ni este nos han llamado para pagar la cláusula.

–¿Cuánto pasó entre el duelo de la noticia de Radovic y la puesta en acción para fichar a Nakic?

–Fue esa misma tarde. Radovic nos lo comunica por la mañana y nos quedamos muy afectados, pero enseguida nos ponemos a trabajar en opciones. Nakic estaba en mercado y esa misma tarde empezamos la operación. Y, al día siguiente, Radovic habla con Nakic. Yo se lo pido.

–En su mente ya habrá capitán.

–Lo que no va a haber es uno como Radovic. Llevaba muchos años en el club, conoce a los jugadores y sabe cambiar las formas o el lenguaje para decir según qué cosas a cada compañero. Eso es muy difícil y es de las cosas que más me preocupan.

–¿Le ha tenido que contar alguna vez a un jugador que rechazó al Olympiacos?

–Sí, muchas veces les he contado que he rechazado ofertas y por qué. También que ha habido jugadores que el primer año se querían ir y, por aguantar un segundo, ahora están muchos años en la Euroliga. Otros se han ido muy rápido y se han pegado una leche. También les he contado lo que valoro de Murcia, y para mí hay tres cosas. Una, la gente, porque desde que llegué he notado un cariño sensacional. Dos, la confianza de la propiedad. Y tres, un equipo de gente espectacular trabajando conmigo. En muy pocos sitios van a querer a los jugadores como aquí y van a trabajar así por ellos y sus familias.

PRÓXIMO CAPITÁN «No va a haber uno como Radovic, es de lo que más me preocupa para el año que viene»

–También se le relacionó con el Baskonia y el Betis. ¿La del Olympiacos fue la oferta más tentadora?

–Hubo otro de Euroliga mucho más tentador y mucho más cercano. Tuve que sentarme con mi familia y pensármelo. Pero, cuando pones esas tres cosas que te he dicho en la coctelera, suman más. Estoy muy contento y orgulloso de estar en el UCAM.

–¿Siente más respeto que antes en los pasillos de la competición?

–Yo creo que sí. En los pasillos de la competición y en todo. Somos un club que ha conseguido con mérito llevar tantos años en la ACB. Que el Estudiantes vaya a jugar su quinta temporada en Primera FEB y el UCAM haya jugado una final era impensable cuando yo era chaval. El mayor éxito de este proyecto es llevar catorce años seguidos en la ACB.