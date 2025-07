Swiatek y Anisimova jugarán la final de Wimbledon

Enric Gardiner Jueves, 10 de julio 2025, 20:05 Comenta Compartir

Aryna Sabalenka continúa con su relación de odio con Wimbledon y, pese a ser aquí la gran favorita al título, cayó por tercera vez en su carrera en semifinales ante la sorprendente Amanda Anisimova (6-4, 4-6 y 6-4). La bielorrusa, que había hecho final en Melbourne (perdió contra Madison Keys) y final en Roland Garros (perdió contra Coco Gauff), se estrelló contra una Anisimova nueva en este territorio en Wimbledon, pero que fluyó mejor en los momentos importantes del tercer set.

La estadounidense no se rindió, pese a que Sabalenka fue la que primero tuvo una rotura a favor en el parcial definitivo, y tampoco se vino abajo cuando la bielorrusa le rompió sacando para ganar el partido. Al juego siguiente, cuando Sabalenka servía para poner el 5-5, llegó un 0-40 que traía consigo tres puntos de partido. Los dos primeros se le marcharon a Anisimova, pero el tercero se transformó en un golpe ganador de la de Nueva Jersey a la esquina.

«Aún no me creo que esto sea real», explicó la jugadora de 23 años, que estuvo ocho meses sin competir entre mayo de 2023 y enero de 2024 por un problema de salud mental. «Si me hubieran dicho que estaría en la final no me lo creería. Especialmente tan pronto, porque no hace tanto que volví a jugar. Esto es indescriptible», añadió Anisimova, que perdió casi 300 posiciones en el ranking cuando tuvo que parar por el cansancio mental que le provocaba el tenis.

Y es que Anisimova, además de ser una de las mejores del mundo en categoría júnior, cuando ganó el US Open con 16 años, se dio a conocer en Roland Garros 2019, cuando con 18 años llegó hasta semifinales. Pese a que siempre se mantuvo a buen nivel, no volvió a repetir ese resultado y en 2023 se vio obligada a parar para reiniciar su carrera.

Swiatek, sin oposición

El método dio efecto y este sábado jugará la final de Wimbledon contra Iga Swiatek, que derrotó a Belinda Bencic por un doloroso 6-2 y 6-0. La polaca ha sorprendido a todo el mundo con esta final, la primera de su carrera en Wimbledon, porque tras años de presión sobre trasladar su dominio en tierra batida a la hierba, lo ha conseguido el año más inesperado, en el que se había caído fuera de las tres mejores del mundo y llevaba sin ganar un título desde Roland Garros 2024.

Sin embargo, la polaca, que ha ganado nueve partidos en hierba en esta gira, más que en otros años, destrozó a una Bencic que estuvo tocada, con problemas físicos, y que no pudo entrar en el juego de intercambios de una Swiatek que conectó 26 golpes ganadores y no cedió ni una vez su servicio.

La polaca jugará este sábado su sexta final de Grand Slam, con pleno, ya que ha ganado las cuatro de Roland Garros y la del US Open que ha disputado previamente. «Nunca había soñado que sería posible estar en una final aquí. Estoy muy emocionada y muy sorprendida conmigo misma», comentó la exnúmero uno del mundo y la segunda polaca en la Era Abierta en alcanzar una final de Wimbledon tras Agnieszka Radwanska en 2012.

