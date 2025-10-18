Sinner arrebata a Alcaraz el gran botín del Six Kings Slam

Enric Gardiner Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 22:14 Comenta Compartir

Jannik Sinner tiene un idilio con Riad. El italiano, por segundo año consecutivo, se llevó el Six Kings Slam y añade otros cinco millones de euros a su cartera al derrotar a Carlos Alcaraz (6-2 y 6-4).

En dos años, el de San Cándido se ha embolsado diez millones de euros, una cantidad que muchos tenistas profesionales, incluidos muchos que llegan a estar entre los veinte mejores del mundo, no huelen en todas sus carreras. Un premio monstruoso y que se ha fraguado en tres días y dos partidos. El jueves ganó sin muchos problemas a Novak Djokovic en dos sets y este sábado repitió contra un Alcaraz al que se le vio falto de la chispa competitiva de los partidos oficiales.

Contra Taylor Fritz estuvo brillante, pero lo cierto es que Sinner esta vez le pasó por encima. También son las condiciones en las que el italiano puede ser más superior. La pista de cemento 'indoor' de Riad es rapidísima, lo que favorece el juego de Sinner, que no dejó entrar en calor al español en ningún momento. «Le voy a decir a Carlos que le haga jugar un poco más, al menos tres o cuatro bolas, porque Jannik está jugando muy agresivo y las condiciones aquí son muy rápidas», aseguró Juan Carlos Ferrero durante la disputa del primer set.

Sinner no concedió ni una bola de 'break', perdió solo cinco puntos con el primer servicio y tres con el segundo. Fue una exhibición bajo el juego de luces de los saudíes, que no escatimaron a la hora de poner un escenario impresionante, aunque luego el partido decepcionara. Alcaraz no pudo plantar batalla en ningún momento y solo pudo agarrarse al encuentro a base de saques directos en las seis bolas de rotura que salvó en el segundo parcial. Estaba en el alambre y con dos voleas perfectas, Sinner atrapó el 'break' definitivo en el tercero se llevó el gran bote. «Ha sido un partido perfecto, Carlos no podía hacer nada. El servicio ha marcado la diferencia», admitió Feliciano López en la retransmisión.

La semana no es negativa ni mucho menos para Alcaraz, sobre todo teniendo en cuenta la precaución en el tobillo con la que llegó a Arabia Saudí. El murciano se ha embolsado más de un millón de euros y se ha probado en 'indoor' con algunos de los mejores tenistas del mundo. Una buena prueba de fuego para lo que le queda en este 2025. El murciano jugará a finales de este mes el Masters 1.000 de París-Bercy y después cerrará la temporada con dos de los grandes torneos que faltan en su palmarés, las Finales ATP y la Copa Davis, a la que será convocado este lunes por David Ferrer.

Abandono de Djokovic

El partido por el tercer y cuarto quedó descafeinado tras la retirada de Djokovic al perder el primer set. El serbio, que no se jugaba más que el honor, cedió el primer parcial por 7-6 (4) ante Taylor Fritz y decidió abandonar el encuentro por cansancio. Djokovic ya sufrió diversos problemas físicos en su último evento, el Masters 1.000 de Shanghái, y no ha querido comprometer lo que le resta de temporada.

Su intención es continuar jugando y en su 'planning' aparece el Masters 1.000 de París-Bercy, el torneo de Atenas, donde ahora tiene fijada su residencia, y el torneo de maestros en Turín, el cual ya se saltó el año pasado.