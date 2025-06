Alcaraz: «Ganar el 'tie break' fue un alivio»

Enric Gardiner Viernes, 6 de junio 2025, 18:00 Comenta Compartir

Carlos Alcaraz, finalista de Roland Garros, disfrutará junto a su equipo este sábado de la segunda semifinal, la que enfrentará a Novak Djokovic y Jannik Sinner. El murciano derrotó a Lorenzo Musetti, que se retiró en el cuarto set, y podrá descubrir con tranquilidad quién será su rival el domingo en la Philippe Chatrier.

«No me lo voy a perder», aseguró el español. «Es uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día en el tenis. Lo voy a ver, lo voy a disfrutar y también voy a tomar notas del partido. Todos los vamos a disfrutar porque seguro que juegan un gran tenis».

Sobre la victoria ante Musetti, sellada por los problemas musculares en la pierna izquierda del italiano, Alcaraz incidió en lo importante que fue llevarse el segundo set en el desempate.

«Durante los dos primeros sets ha sido muy duro. He tenido oportunidades para romperle en los primeros juegos y ponerme delante, pero no las he aprovechado y luego él ha jugado un gran tenis. Al ganar el 'tie break' he sentido alivio y en el tercero quería ser agresivo, dominar y ser yo mismo. He podido ver las cosas más claras y he jugado mucho mejor».

Tras haber perdido un set en cuatro de los últimos cinco partidos, Alcaraz dice estar físicamente bien y se ve preparado para la que va a ser su quinta final de Grand Slam, escenario en el que nunca ha perdido y que, hasta el momento, se ha saldado con dos Wimbledon, un Roland Garros y un US Open.

«Me siento muy bien, han sido tres semanas muy intensas, pero nos queda un último paso. Me siento que estoy jugando muy bien y con mucha confianza. He hecho grandes cosas en este torneo y ahora es momento de dar el 100 % y de conseguirlo el domingo».