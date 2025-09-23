Rafa Nadal denuncia la suplantación de su imagen con inteligencia artificial

Cristián Ramón Cobos Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 16:02 Comenta Compartir

Desde que se comenzó a implementar la inteligencia artificial en prácticamente todos los ámbitos de nuestro día a día, se sabía que se podía usar tanto de una manera adecuada, como incorrecta. Una de sus características es que es capaz de alterar la realidad sin que ninguno podamos darnos cuenta a primera vista. Esto mismo le ha sucedido a Rafa Nadal, que no ha dudado ni un segundo en salir al paso en sus redes sociales para denunciar que le habían suplantado su imagen y su voz en los que se le me «atribuyen consejos o propuestas de inversión» que no provienen del tenista.

«Hola a todos. Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario. Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz», comienza la nota publicada por el balear en sus redes sociales.

«En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo», concluye el escueto fragmento del ganador de 22 Grand Slam.

Antes era imposible que pudieran suceder este tipo de cosas, pero debido al avance de las tecnologías cada es más común ver como se suplanta la identidad de cualquier persona mediante inteligencia artificial. Por ello, los expertos en ciberseguridad recomiendan desconfiar de aquellos vídeos que puedan ser una oportunidad única y parar a pensar primero y comprobar si la imagen promocionada está acorde a una actividad habitual.