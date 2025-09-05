Directo | Alcaraz y Djokovic luchan por un puesto en la final
¡En breve arranca este gran partido! ¡No se lo pierdan!
Recordemos que Alcaraz se ha plantado en semifinales sin perder un solo set, algo impropio en un estilo tan peculiar como el del murciano, que siempre suele sestear en sus partidos.
No obstante, en la retina siguen los dos triunfos de Alcaraz en las finales de Wimbledon de 2023 y 2024. Está claro que nos espera un duelo apasionante.
El balance entre ambos es de 3-5 para el serbio, que siempre ha ganado en pista dura a Carlitos, ambas en 2023: Cincinatti y las ATP Finals. Asimismo, Nole ha ganado en los dos últimos enfrentamientos directos: la final olímpica de París y los cuartos de final del Open de Australia.
¡Buenas noches! Sean bienvenidos a esta gran semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Un partido de la máxima para decidir al prime finalista del último Grand Slam de la temporada.
