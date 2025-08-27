Davidovich, ko a las primeras de cambio en Nueva York El español cede en cinco sets ante el francés Arthur Rinderknech y pone muy difícil su presencia en la Copa de Maestros

El US Open de Alejandro Davidovich acabó antes de tiempo. El malagueño cerró su participación en los Grand Slams esta temporada con una sorprendente derrota ante el francés Arthur Rinderknech en la segunda ronda del torneo (6-4, 3-6, 6-2, 6-2 y 6-3).

El sacador francés, que venía de retirarse por lesión en Cincinnati y de perder en primera ronda en Canadá, se ha convertido en el verdugo de los españoles en Nueva York, tras vencer en primera ronda a Roberto Carballés y dar ahora la sorpresa ante Davidovich para igualar el mejor resultado de su carrera en este Grand Slam.

Davidovich, en un partido con muchas alternativas y en el que estuvo errático convirtiendo solo cinco de los doce puntos de 'break' de los que dispuso, perdió muchas oportunidades en el primer set y, sobre todo, en el quinto, cuando llegó a tener un 3-1 con el que le valía mantener el saque hasta el final para ganar el encuentro. Sin embargo, del 3-1 pasó al 3-6, perdiendo cinco juegos consecutivos y se despide del US Open, donde su mejor resultado son los octavos de final en 2020 y 2022.

Esta segunda ronda le hace sumar 50 puntos al ránking, ya que no participó el año pasado, pero compromete mucho sus opciones de estar en la Copa de Maestros a final de año. La gran temporada que ha hecho hasta el momento, con tres finales y una semifinal en Montecarlo, le ha puesto el decimocuarto mejor del 2025, pero con esta derrota tendrá una desventaja de, como mínimo, 680 puntos con Alex de Miñaur, que en estos momentos marca el corte en la 'race' a Turín.

Davidovich necesitará un gran final de año en la gira asiática y en el Masters 1.000 de París-Bercy para tener alguna opción de jugar el torneo de maestros por primera vez en su carrera.

La derrota de Davidovich deja a Carlos Alcaraz, Jaume Munar y Pablo Carreño como los únicos españoles en el cuadro masculino del US Open.

