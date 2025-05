Alcaraz marca territorio ante Draper y se mete en semifinales en Roma

Enric Gardiner Madrid Miércoles, 14 de mayo 2025, 17:10 | Actualizado 17:17h. Comenta Compartir

Con el permiso de Jannik Sinner, un partido entre Carlos Alcaraz y Jack Draper es uno de los mayores lujos del tenis actual. Se habían medido en dos ocasiones este año, con un triunfo para cada uno, y están empezando a crear una rivalidad sólida, igualada y que puede dar un gran espectáculo en el presente y el futuro.

El partido de este miércoles en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma era el primer duelo entre ambos en tierra batida, la superficie en la que, en teoría, Alcaraz tiene más ventaja. Y el murciano quiso marcar territorio. Derrotó al británico por 6-4 y 6-4 y se mete por primera vez en su vida entre los cuatro mejores del torneo italiano.

Un paso más cerca del deseo que mostró después de lograr clasificarse a los cuartos de final de todos los torneos grandes, es decir, Grand Slams, Masters 1.000, Finales ATP y Juegos Olímpicos. «Ahora lo que hay que hacer es estar en todas las semifinales», aseguró el de El Palmar, que seguro que si alguna vez lo consigue pondrá el foco en lograr todas las finales y después todos los títulos. El límite solo lo puede poner su voracidad.

Contra Draper, uno de los mejores del año, campeón en Indian Wells y finalista en Madrid, había también una pizca de orgullo en juego. De saber que una derrota, la que hubiese sido la segunda consecutiva contra el londinense, hubiera levantado suspicacias y preguntas de si el murciano no se estaba quedando atrás contra sus contemporáneos.

Estas preguntas resonaron en la cabeza de Alcaraz cuando Draper cogió la delantera y agarró un 2-4 de ventaja que hacía presagiar otro partido completo de obstáculos para el español, ya una fase habitual esta temporada en tierra batida. Pero el murciano no permitió que estas cuestiones siguieran rebotando de forma infinita en su cabeza y alargaran el problema. Les dio una respuesta inmediata, rompió el saque de zurdo de Draper en blanco al juego siguiente y en unos minutos pasó del 2-4 al 6-4. No sin antes salvar un par de pelotas de 5-5, porque sin esa pequeña dosis de sufrimiento no sería el mismo Alcaraz. Al despertar de su momento de ensoñación a Draper, había hecho verdadero daño al británico. Se le escaparon cinco juegos seguidos, un mundo en cualquier superficie y más aún en la que se siente menos cómodo Draper.

Número dos asegurado

Esta brecha, unida a la carga de esfuerzos del británico, que venía de jugar nueve partidos en tres semanas -este era el décimo-, acabaron de inclinar la victoria para Alcaraz, que aunque sufrió en casi todos sus servicios en el segundo set, completó el triunfo y aseguró el número dos del mundo de cara a Roland Garros. Solo se podrá enfrentar a Sinner en París en una hipotética final.

Además, está a dos victorias más aquí de haber ganado los tres Masters 1.000 en arcilla del calendario. En Montecarlo ganó este año y en Madrid, en 2022 y 2023.

En la otra parte del cuadro, Casper Ruud aprovechó el descanso al aplazarse el partido ayer por la lluvia y doblegó sin muchos problemas a Jaume Munar por 6-3 y 6-4. El noruego se jugará un puesto en semifinales ante Jannik Sinner.