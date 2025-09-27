La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El tenista Carlos Alcaraz Reuters

Alcaraz se olvida del tobillo hacia los cuartos de Tokio

El español se recupera del problema en el tobillo y derrota a Bergs para sumar sus decimoterceros cuartos de final del año

Enric Gardiner

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:21

Carlos Alcaraz está entre los ocho mejores de un torneo por decimotercera vez en 2025. El murciano, que saltó a la pista con la preocupación del tobillo, se olvidó de este problema y derrotó a Zizou Bergs (6-4 y 6-3) para clasificarse a los cuartos de final de Tokio.

Después de torcerse el tobillo izquierdo en los primeros compases del debut contra Sebastián Báez, Alcaraz dejó en el aire su participación para este partido, confirmando tanto el susto como el dolor que sufría en esa zona del cuerpo. Un par de horas antes del encuentro de octavos ante Bergs, Alcaraz hacía ejercicios para probar la resistencia y el estado del tobillo en una de las pistas exteriores del torneo, con resultado positivo. El de El Palmar saltó a la pista.

No fue el día más certero, por mucho que el marcador exhibiese una clara superioridad, y a Alcaraz le costó manejarse sobre todo al servicio. Tras un US Open prácticamente perfecto con el saque, Alcaraz ha bajado el nivel y en Tokio ya lo perdió una vez contra Báez en primera ronda y ahora tres veces contra Bergs. Su lunar este sábado estudo con el segundo servicio, ganando apenas nueve puntos de 23 cada vez que jugó con este golpe.

Fue el belga, llamado Zizou en honor a Zinedine Zidane, el que primero cogió ventaja en el encuentro con 1-2 y saque, pero la tónica siempre fue la misma. Cada vez que conseguía quebrar el saque del español, este se lo quebraba de vuelta. De ahí la frustración del número 45 del mundo cuando tras un remate en salto defectuoso daba el 'break' definitivo a Alcaraz en el segundo set.

Mientras se ajustaba la gorra era consciente de que había concedido muchísimo contra un jugador que no necesitó de su mejor tenis para superar este enfrentamiento y para estar en sus cuartos de final número trece de la temporada. En esta ronda solo ha fallado dos veces este año, en Australia cuando perdió contra Novak Djokovic y en Doha, cuando cayó contra Jiri Lehecka. En las nueve últimas ocasiones que ha estado en esta posición siempre se ha metido en las semifinales.

Su rival ahora será el estadounidense Brandon Nakashima, que eliminó al húngaro Marton Fucsovics. Nakashima y Alcaraz se han visto las caras en dos ocasiones, pero hace bastante tiempo. La primera fue en un Challenger en Oeiras en 2021 y la segunda en la fase de grupos de las Next Gen Finals, ambas con triunfo para el español.

Pocas sorpresas ha habido en los octavos de Tokio y por el lado de Alcaraz sigue vivo Casper Ruud, que podría pasar de compañero en la Laver Cup a rival en semifinales, si el español vence a Nakashima y el noruego a Aleksandar Vukic, mientras que por la otra parte del cuadro han avanzado Holger Rune, tercer cabeza de serie, y Taylor Fritz, segundo favorito al título.

En Pekín, también ganó Jannik Sinner, accediendo a cuartos de final, por lo que la batalla por el número uno se mantiene.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  2. 2 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  7. 7

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  8. 8 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  9. 9 Una tormenta deja lluvias en algunos puntos de la Región de Murcia y una granizada en Sierra Espuña
  10. 10

    El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Alcaraz se olvida del tobillo hacia los cuartos de Tokio

Alcaraz se olvida del tobillo hacia los cuartos de Tokio