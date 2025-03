Albert Ramos se retira

Enric Gardiner Lunes, 31 de marzo 2025, 17:04 Comenta Compartir

Albert Ramos, uno de los tenistas más constantes en tierra batida en los últimos años, anunció su retirada a los 37 años. Campeón de cuatro títulos, número 17 del mundo y finalista del Masters 1.000 de Montecarlo, el catalán comunicó que lo dejará este año, aunque aún no sabe en qué torneo se despedirá.

«Los últimos meses he sentido que mi cuerpo ya no rinde al máximo nivel y por eso es momento de aceptar el final de mi carrera como tenista profesional. Mi corazón quiere seguir, ama el tenis y la competición, pero mi cabeza me dice que todo acaba y que es mejor aceptarlo. Vendrán nuevas etapas e ilusiones», dijo Ramos en un comunicado.

«No me siento preparado para concretar dónde será mi último partido de tenis, es una decisión que me cuesta mucho tomar, pero de lo que estoy seguro es de que esta será mi última temporada. Os digo que han sido unos años inexplicables, victorias sufridas, alegrías enormes, momentos duros, porque uno nunca se conforma, amigos repartidos por el mundo, un equipo fiel a mi lado... Ha sido mejor de lo que nunca me habría atrevido a soñar. Gracias a todos, siempre he sentido vuestro apoyo y cariño. Ahora toca disfrutar de los últimos partidos», añadió.

Durante sus 18 años como profesional, Ramos logró cuatro entorchados, en Bastad (Suecia) 2016, Gstaad (Suiza) 2019, Estoril (Portugal) y Córdoba (Argentina) 2022. Además, disputó ocho finales más, la más importante en el Masters 1.000 de Montecarlo en 2017, que perdió contra Rafa Nadal. En aquel torneo monegasco, el mejor de su vida, el catalán dejó por el camino a Andy Murray, por entonces número uno del mundo, Marin Cilic y Lucas Pouille, antes de caer con el favorito Nadal en la final. Ese resultado le valió alcanzar el mejor ranking de su carrera, el 17, en mayo de 2017.

En Copa Davis, Ramos participó en siete convocatorias, con un historial de seis triunfos y cuatro derrotas, mientras que en los Grand Slams, su mejor resultado lo logró en Roland Garros, llegando hasta los cuartos de final cuando le frenó el vigente campeón Stan Wawrinka.

Pese a que nunca ganó a Nadal (0-4) ni a Novak Djokovic (0-6), Ramos sí consiguió una histórica victoria en el Masters 1.000 de Shanghái en 2015 contra Roger Federer, al que derrotó, además, en una superficie poco amable para él como era el cemento bajo techo.