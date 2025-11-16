Suspenden de por vida a dos chicos por pegar a un árbitro en Bullas

Jesús Fernández Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

A veces el deporte muestra alguna de sus caras más amargas. Una de las lacras que las organizaciones y federaciones deportivas han intentado erradicar sin éxito es la de la violencia. Por suerte, cada vez son menos los episodios de agresiones físicas graves que ocurren en los campos y pabellones regionales cada fin de semana. Pero, por desgracia, esto sigue ocurriendo, como el sábado 8 de noviembre en el pabellón Juan Varela de Bullas, cuando un árbitro fue agredido por un jugador del equipo anfitrión.

El encuentro de Primera Autonómica de fútbol sala estaba visto para sentencia. El Dulze El Mirador FS, un equipo de San Javier, vencía por 1-3 cuando al cronómetro le restaban los últimos segundos. En ese momento, el colegiado expulsó a un jugador del Bullas Deportivo por doble amarilla, creándose una tangana, en la que el expulsado se encaró con el encargado de impartir justicia y le lanzó un cabezazo. El encuentro concluyó sin incidencias y fue cuando, camino al túnel de vestuarios, el trencilla recibió insultos y amenazas por parte del joven expulsado y del portero suplente, que, pese a no jugar ningún minuto, decidió unirse al cabreo de su compañero y soltó su puño para golpear el rostro del colegiado.

El cuerpo técnico local tuvo que intervenir para llevarse al chico y que no se agravase aún más la situación. «El jugador no es ni de Bullas. Es de fuera, se quedó sin equipo y nosotros le abrimos las puertas. Al final, el muchacho se va a su casa, no puede seguir jugando, pero al final el que queda manchado es el nombre del club y del pueblo», cuenta dolido a LA VERDAD un directivo del Bullas Deportivo que desea que «ojalá no hubiese pasado, pero no podemos controlar estos energúmenos».

El combinado bullense tomó medidas ante la gravedad de los hechos, expulsó a los dos implicados en la agresión al árbitro y sacó un comunicado pidiéndole perdón al colegiado. Los dos jugadores implicados no podrán jugar más con el Bullas y tampoco podrán hacerlo con ningún equipo regional más.

Un castigo ejemplar

El comité deportivo de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) ha dejado caer todo el peso de la ley sobre estos jóvenes. No han titubeado en ningún momento y no le dan espacio a corregir el error con una segunda oportunidad, puesto que le han impuesto una sanción de perpetuidad. No podrán participar en una competición federada nunca más. Salvador Rincón, asesor jurídico de la FFRM desde hace 20 años, no recuerda un castigo de este tipo y apunta que «frente a la resolución del comité de competición cabe recurso ante el de apelación». Después de pasar por estos dos órganos, si siguen sin estar de acuerdo con la decisión, pueden reclamar ante el Tribunal de Justicia Deportiva de la Región de Murcia. Los dos primeros comités trabajan bajo el nombre de la federación, pero «son órganos independientes que cogen su acta los miércoles, se encierran y castigan según el reglamento», apunta Rincón.