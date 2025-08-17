La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Patricio Rosas, la semana pasada, fotografiado en el puerto de Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

Patricio Rosas

Director de escala en Cartagena de la competición
«Queremos que la Ocean Race despierte en Cartagena la inquietud de la gente por la vela»

«El Mar Menor es el mejor campo de regatas que hay en el mundo y Cartagena y su puerto reúnen las condiciones óptimas para albergar grandes citas»

Fernando Perals

Fernando Perals

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:50

Patricio Rosas (Cartagena, 57 años) ha convertido su mayor pasión en su trabajo diario, algo soñado por la mayoría. Economista de profesión y amante de ... la vela, ha pasado de buscar todos los huecos posibles para practicar este deporte marítimo a dedicarle hasta 12 horas al día. Tiene un exigente y bonito reto entre manos: la Ocean Race, prueba que pasa por Cartagena del 23 al 26 de agosto y de la que es director de escala y uno de los principales organizadores. No se le escapa ningún detalle. Quiere que sea una de las citas del año y para ello se desvive mañana, tarde y noche.

