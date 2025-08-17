Patricio Rosas (Cartagena, 57 años) ha convertido su mayor pasión en su trabajo diario, algo soñado por la mayoría. Economista de profesión y amante de ... la vela, ha pasado de buscar todos los huecos posibles para practicar este deporte marítimo a dedicarle hasta 12 horas al día. Tiene un exigente y bonito reto entre manos: la Ocean Race, prueba que pasa por Cartagena del 23 al 26 de agosto y de la que es director de escala y uno de los principales organizadores. No se le escapa ningún detalle. Quiere que sea una de las citas del año y para ello se desvive mañana, tarde y noche.

–Economista, padre de familia y uno de los hombres claves para que el deporte de la vela crezca en la Región de Murcia. ¿Cómo compagina todo?

–He tenido que aparcar mi profesión en los últimos meses para centrarme en la organización de la Ocean Race Europe. Es un evento complejo, que requiere mucho tiempo y la participación de muchas personas, además de mí, que tienen una ilusión tremenda por esta cita. Punto Sur es la sociedad que está al frente de la organización y en ella trabajamos tres personas: Diego Fructuoso, Emilio Azofra y yo. Nos une la ilusión de que la Región se convierta en un referente de los deportes náuticos.

–¿De dónde le viene la pasión por esta práctica deportiva?

–Yo soy de Los Nietos, donde me he criado y crecido. Es una zona donde siempre ha sido muy importante la vela y de donde han salido grandes regatistas. Desde pequeño, en la puerta de mi casa siempre había un barco. Empecé muy pronto a dar cursos de vela en el club náutico y ya no paré. Siempre le he dado a la vela un apartado muy importante de mi vida. Tengo la suerte que también es el hobby de mi familia. He participado en varias regatas con la embarcación 'Nemox-ISEN'.

–¿Qué momento vive el deporte de la vela en la Región?

–No está en su mejor momento, pero tampoco atraviesa uno malo. Tenemos una gran presencia en diferentes clases deportivas con grandes regatistas y en vela crucero un nutrido grupo de equipos que siempre están tocando podio. Para que siga creciendo es imprescindible su promoción.

–La Comunidad está creciendo como sede de grandes pruebas náuticas. ¿A qué se debe? ¿Qué tiene esta zona que no tenga otro litoral?

–La Región de Murcia tiene el recurso, que es una comunidad mediterránea. Tiene el Mar Menor, que es el mejor campo de regatas internacional que existe. Y nosotros queremos poner en valor este recurso. Las autoridades regionales están trabajando y apostando mucho por ello, para recibir pruebas de alto nivel.

–¿Quién ha luchado tanto para que la Ocean Race Europe, una de las citas más prestigiosas, haga escala en Cartagena?

–Hace tres años nos pusimos a trabajar con la Federación Murciana de Vela para traer regatas al Mar Menor con el fin de ponerlo como referencia. Teníamos la ilusión de reunir una gran prueba y Cartagena reúne, por sus óptimas condiciones, todo lo necesario para acoger citas internacionales como la Ocean Race. Tanto a nivel de mar como en el muello y en la ciudad de cara a desarrollar todas las actividades que hay previstas. Contactamos con los organizadores y nos pusimos a trabajar. El acuerdo se firmó el año pasado después de que quedaran maravillados con las condiciones del puerto.

–La regata promete inundar de gente y actividades el puerto de Cartagena del 23 al 26 de agosto.

–Vamos a ser el único puerto escala de España. Cartagena se va a ubicar como referencia mediterránea y en todo el país para que cuente cada año con una prueba internacional. Con Ocean Race Europe estamos activando esta propuesta. Uno de nuestros objetivos principales al traer un evento como este, además de recibir a los mejores regatistas del mundo, es despertar la inquietud de la ciudadanía para que conozcan más estas pruebas. Durante los cuatro días que hará escala en la ciudad, habrá un punto de promoción de la vela donde se harán bautismos de mar, se impartirán charlas para la protección de mares y océanos y formación para los más pequeños. Habrá simuladores, una cúpula con imágenes 360º, conciertos todas las noches... Lo que más nos motiva es promocionar este deporte entre la gente.

–La hoja de ruta durante esos cuatro días debe ser extensa.

–Los barcos llegarán durante las horas del día el 23 de agosto, con el fin de que la ciudadanía pueda disfrutarlo. Las siete embarcaciones que vienen estarán atracadas en el muelle norte. Se va a realizar una especie de pit lane para poder ver de cerca todas estas naves de cerca, que van a impactar a más de uno. Los tripulantes tendrán el día 24 una jornada de descanso, que aprovecharán para conocer Cartagena y acercarse al puerto. Muchos regatistas contarán sus experiencias a los asistentes. El lunes 25 está prevista una exhibición en el agua a mediodía. En una milla náutica saldrán los barcos de dos en dos para competir por ver quién la recorre en menos tiempo. Y el martes 26 está previsto que sea el gran día, el de la salida. Se montará la línea de salida en el entorno de Escombreras y saldrán con dirección a Génova.

–¿Veremos más competiciones como esta surcar con mayor frecuencia nuestras aguas?

–Estamos trabajando para proponer que venga el año que viene una clase de vela a celebrar una de sus pruebas internacionales en el puerto de Cartagena. Próximamente vendrán a ver la ciudad y a inspeccionar que reúne todos los requisitos. Pero estamos luchando para que Cartagena vuelva a ser referencia de una regata internacional de primer nivel en 2026.

–¿Cuáles son los próximos retos en la Región? ¿Qué es necesario para que siga creciendo la vela y el resto de deportes náuticos?

–Lo primero es la Ocean Race y que todo salga a la perfección. Nuestra ilusión de cara al futuro es seguir trabajando conjuntamente con la Federación, el Gobierno regional y las corporaciones municipales para acoger pruebas internacionales. La mejor forma de promocionar la Región de Murcia y la vela es celebrando competiciones de gran escala, como Nacionales, Europeos y Mundiales, en el Mar Mediterráneo o en el Mar Menor.