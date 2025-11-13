La virtud de la paciencia es la clave del éxito de ElPozo

Ver a ElPozo Murcia líder y con una racha de ocho victorias consecutivas a mediados de noviembre parece un cuento de ciencia ficción si echamos ... la vista para atrás y analizamos la trayectoria que arrastraba desde que cogió el banquillo Josan González, el gran artífice de esta obra de arte que tiene embelesada a la afición charcutera. Dado el bagaje, sería para no creer.

La dirección deportiva de ElPozo vio en el de Puente Genil algo que estaba pasando desapercibido para muchos y este pasado verano le renovó hasta 2027 confiando en su proyecto a largo plazo. Él está superando con creces las expectativas y silenciando las críticas a base de resultados. Porque para que cuajase el plan de Josan en el vestuario, lo que más necesitaba era paciencia. La han tenido y ahora esas ideas están empezando a florecer con el objetivo de recolectar frutos a final de año. Algo que no hace ElPozo desde aquella Copa del Rey de 2017. Ya ha llovido mucho de aquello.

Los nuevos pilares

Las buenas sensaciones que dejó ElPozo en el 'playoff' se han visto reforzadas con un gran mercado. Las bajas de Juanjo y Felipe Valerio, dos leyendas, fueron repuestas por Henrique y Bebe. El meta brasileño comparte minutos con Edu Sousa bajo palos y las aportaciones de ambos están siendo vitales para tener al equipo líder. ElPozo ha encajado 17 goles en contra, el que menos de toda la categoría, y la vistosidad de sus acciones no deja indiferentes a nadie. Son dos muros difíciles de penetrar, lo que le da una tranquilidad extra a un equipo que busca atosigar al rival con una gran presión.

El combinado charcutero busca por fin llevar un nuevo título a sus vitrinas, algo que no logran desde la Copa del Rey de 2017

Delante de ellos se sitúa Bebe. El experimentado cierre volvió a la que fue su casa y está completando un inicio de campaña espectacular. Además de su fortaleza atrás, ha metido cinco goles, un jugador total que ha hecho olvidar de un plumazo a Valerio. Junto a Gadeia dan la experiencia a esta plantilla tan joven que han completado Ligeiro, Dener, Álex García y Adri Rivera.

Pero, sin duda, el jugador insignia de este combinado es Marcel. El nuevo capitán está teniendo la continuidad que no tuvo el año pasado y se está viendo al ala de 2024. Es un cañón cuando está en pista, siendo el objetivo número uno para las defensas rivales, pero el '11' no es tan fácil de parar. En Ferrol lo aprendieron bien cuando sacó a pasear esa zurda traviesa para remontar el partido sobre la bocina.

Para completar el póker y poder apostar a esa mano ganadora están las cartas de Rafa Santos y Álex García. El brasileño ha vuelto a cargar de pólvora sus piernas y es el iceberg que todos buscan en campo contrario. Para competirle llegó un jugador de la casa después de ascender con el desaparecido Real Betis Futsal. Álex García suma cuatro tantos en este primer tramo de curso.