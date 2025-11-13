La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Marcel celebra su gol ante el Córdoba en la jornada 1 de liga. Andre´ Molina / AGM
Fútbol sala

La virtud de la paciencia es la clave del éxito de ElPozo

La dirección deportiva confió en Josan González para liderar al equipo y el cordobés ha silenciado las dudas a base de grandes resultados

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Ver a ElPozo Murcia líder y con una racha de ocho victorias consecutivas a mediados de noviembre parece un cuento de ciencia ficción si echamos ... la vista para atrás y analizamos la trayectoria que arrastraba desde que cogió el banquillo Josan González, el gran artífice de esta obra de arte que tiene embelesada a la afición charcutera. Dado el bagaje, sería para no creer.

