Los pívots le muestran el camino a un ElPozo mejorado

David Soria Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:19

Si ElPozo Murcia quiere volver a ser tan grande como dice su historia, el Palacio de los Deportes tiene que ser otra vez una tortura para los rivales. Eso pasa por no tener fallos como el del día ante el Córdoba Patrimonio. Con el bálsamo del triunfo en Alzira, los charcuteros no volvieron a caer en casa. Y otra vez los pívots mostraron el camino. El Noia nunca había ganado en Murcia. Así seguirá siendo al menos un año más después de ser tumbado por los tantos de Rafa Santos y Álex García, ya goleadores en la pasada jornada, en un 4-0 al que también se apuntaron Gadeia y Marcel.

Pronto llegó la primera gran ocasión de ElPozo. David Álvarez conectó con Rafa Santos y el pívot descargó para que el ala finalizara, pero Schütt se hizo grande en la portería. Los de Josan querían dominar, con ese nuevo modelo que el entrenador quiere introducir. Los guardametas también juegan y eso hace que aunque no participe Henrique un portero como Edu Sousa igualmente se incorpore. Schütt seguía parando. Posteriormente, Adri Rivera robó en mitad de pista y soltó un chut potente que se marchó demasiado cruzado.

El Noia Portus pareció superar esos minutos incómodos y puso su mirada en los tres palos de Edu. En esas, Santos no pudo aprovechar un rechace del portero a disparo de Gadeia y remató alto. Pero se desquitó de inmediato. Los pívots, como en el triunfo del pasado miércoles, eran la mejor solución. Y esta vez se sumó Gadeia, que soltó un chut cruzado que fue indetectable para Schütt. Hubo tiempo muerto de David Palmas. El peso del Palacio de los Deportes, esta vez sí, aumentaba.

Ricardo Mayor tuvo otra oportunidad para ampliar la renta, pero el portero achicó bien. El partido no ofrecía señales para la preocupación. Más bien, se podía pronosticar el 3-0. Lo buscaron Ricardinho y Dener. No llegaba y el Noia tomó un segundo aliento antes del descanso para recortar las diferencias. Ahí apareció Edu de manera oportuna, aunque no evitó el tiempo muerto de Josan. Todo se mantuvo igual, con ese 2-0 relámpago a mitad de la primera parte.

La sentencia

Un inocente intento de vaselina de David Álvarez ante el portero abrió el segundo tiempo. El Noia se fue haciendo con el balón, pero encontraba pocos frutos. Y una contra de ElPozo significó el tercero. Ricardinho, en un tres contra uno, asistió para que Álex García fusilara. En la fiesta de los pívots ya solo faltaba Dener. Y casi lo logra con un punterazo. En cualquier caso, el encuentro parecía sentenciado. El rival no encontraba un gol para la esperanza, tampoco de un Ismael que había anotado en las dos primeras jornadas. No pudo ser protagonista en el Palacio. Tuvo su gran opción en una falta al borde del área, pero Edu Sousa tapó la portería de arriba a abajo.

El Noia iba a gastar su último cartucho con Biel de portero jugador. La medida tampoco parecía funcionar. Palmas volvió a parar el partido. En realidad siempre estuvo más cerca el cuarto gol local. Y llegó con la firma de Marcel, en un disparo desde su pista. En menos de una semana, ElPozo Murcia ha podido limpiar la mancha del debut y se va al parón de selecciones tranquilo. Nada se ha roto en una temporada que apenas acaba de comenzar.