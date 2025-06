Juanjo Angosto se despide tras una carrera de leyenda: «La constancia me llevó a lo más alto»

David Soria Martes, 24 de junio 2025, 21:33 Comenta Compartir

Juanjo Angosto (Cieza, 39 años) transmitió este martes tranquilidad y seguridad, lejos ya del estrés de la competición. La emoción solo pudo con él al hablar de su familia. Era una rueda de prensa especial. Después de más de dos décadas en el fútbol sala, el portero de ElPozo Murcia cuelga las zapatillas y este martes se despidió en el Palacio de los Deportes. «Siempre es difícil tomar la decisión. Físicamente aún me encuentro bien, pero es mejor retirarse cuando estás arriba que cuando estás abajo. Es importante quedarte con buen sabor de boca», admitió ante los medios.

También mostró su agradecimiento a Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes y de ElPozo Alimentación, y a José Antonio Bolarín, presidente de ElPozo Murcia. «El club me lo ha dado todo. Me ha dado la oportunidad de dedicarme a lo que más me ha gustado. Me ha dado un equilibrio tanto a mí como a mi familia. Se han portado muy bien conmigo», valoró. Bolarín subrayó que «es un icono, un ejemplo a seguir con una profesionalidad enorme. Noble y respetuoso con los rivales. Los niños lo adoran». Por su parte, Fuertes también resaltó que «se merece un reconocimiento, como jugador y como persona. Es un caballero».

Han sido muchos años en la élite para el portero, igualmente internacional con la selección española. «La disciplina me ha llevado a lo más alto», explicó. «Desde que debuté he sentido mucha presión. Con 17 años viví una situación nueva. Me tocó jugar con Kike Boned, Fran Serrejón, Vinicius, Lenisio, Paulo Roberto… Para mí es un alivio. A pesar de toda la experiencia es difícil salir a la pista y no motivarte. Es un descanso que necesito mental y personalmente», reconoció.

Más allá de títulos

En una carrera así de extensa y variada, repartida en otros clubes como el Inter Movistar, el Santiago Futsal, el Benfica y el Barça, hubo muchas experiencias y situaciones en el 40x20. Aunque Juanjo no tuvo que pensar mucho para destacar dos momentos señalados en ElPozo: «Me quedaría con mi debut y con la Liga que conseguimos aquí ante el Polaris Cartagena. Era mi primer título y me llenó de orgullo». Luego llegarían tres Ligas más y, en total, hasta 10 trofeos como charcutero entre competiciones nacionales e internacionales.

Y es que en una trayectoria llena de triunfos, siempre buscó algún campeonato más en esta segunda etapa en Murcia. «He ganado, pero también he perdido mucho. Me voy satisfecho. Me queda la espina clavada estos últimos años de no haber podido conseguir ningún título. Me quería retirar consiguiendo por lo menos uno aportando todo lo posible. No ha podido ser, pero estoy muy contento por todo lo que he conseguido», valoró.

Sin embargo, a pesar de un palmarés envidiable, para Juanjo lo prioritario siempre fue el comportamiento. «Espero que la gente joven tenga un buen recuerdo de mí. Los valores que me dieron mis padres es que lo importante no es lo que hayas ganado, sino que te recuerden como una buena persona. Eso es lo que cuenta en la vida», afirmó. El ya exportero seguirá vinculado al club charcutero en una función aún por definir. Eso sí, descartó un futuro como entrenador.

Incluso tuvo la ocasión de cederle el testigo a Ricardo Mayor, otro jugador de la casa: «Que no deje nunca de trabajar. La persistencia y la humildad te hace llegar donde te marques. Que nunca baje los brazos. Seguro que será un gran capitán». Una nueva vida comienza para Juanjo Angosto, una leyenda de ElPozo Murcia y del fútbol sala.