Felipe Valerio: «ElPozo me lo ha dado todo y se lo quiero devolver con un título»

Felipe Valerio (São Paulo, 31 años) era el encargado de lanzar el quinto penalti. Su exhibición en la cancha del líder, con un heróico 'repóker' ... de goles, no había sido suficiente para superar al Peñíscola en el partido inicial del 'playoff' (7-7). Todo se decidiría desde los seis metros, pero el lanzamiento reservado para el capitán, llamado a ser el definitivo, nunca llegó. El primer punto de la serie se escapaba en Peñíscola de forma cruel, y el cuadro murciano se quedaba sin margen de error para el segundo duelo de la eliminatoria. Ahora, el brasileño intentará, por todos los medios, que este domingo (19.30 horas, Palacio de los Deportes) no sea su último partido con ElPozo tras siete años intachables.

-Ha sido un año complejo para ElPozo. ¿Qué balance hace de la campaña hasta el momento?

-Ha sido una temporada muy difícil para nosotros, no hemos cumplido ninguno de los objetivos que nos marcamos a principio de año y los jugadores somos los únicos culpables. Ahora nos queda una bala y tenemos que dejarnos todo para intentar alargar un poco más el año.

-Tras un arranque de récord, el equipo encadenó 13 partidos sin ganar que se cobraron el puesto de Dani Martínez. ¿Qué les aportó la llegada de Josan?

-Dani es un gran entrenador y mejor persona. Él no tuvo la culpa de nada, me quedé muy triste con su salida porque es un amigo, pero el deporte es así. Josan cogió al equipo en una dinámica muy mala, con un ambiente difícil; fue aportando cosas poco a poco y hemos dado un paso adelante, pero con eso no nos ha llegado para cumplir los objetivos. Ahora tenemos la oportunidad de corregirlo, vamos a darlo todo para ganar hoy en el Palacio.

-El Peñíscola viene de hacer una temporada sobresaliente, con el título de la Copa de España y el primer puesto en la temporada regular, pero el jueves demostraron que pueden competir contra ellos de tú a tú.

-Fue un encuentro complicado donde cometimos muchos fallos defensivos. Ofensivamente nuestro equipo es muy bueno, pero la defensa gana partidos y ahí no estuvimos a la altura. Ahora nos toca en nuestra casa, delante de nuestra afición, y si hacemos un partido bueno en defensa podemos llevar la eliminatoria al tercer partido en Peñíscola.

-Dieron la vuelta al marcador hasta tres veces, pero cayeron en los penaltis. ¿Cómo está el equipo tras esta derrota cruel?

-Así es el deporte. No te puedes venir abajo con una derrota si tienes un partido en dos días. Tienes que encontrar fuerza y tirar para adelante. Saco mi fuerza de representar a un club lleno de historia como ElPozo. Nada me ilusiona más que tener la oportunidad de ganar con esta camiseta. Estoy seguro de que hoy vamos a estar a la altura.

-El jueves se echó el equipo a la espalda con cinco goles.

-No fui solo yo. Si no es por el equipo, yo no hago esos goles. Ellos me hacen sentir tranquilo, me ayudan, siempre están ahí conmigo... es un trabajo grupal.

-En Peñíscola se vio a un equipo alegre, sin complejos. ¿El mal año hace que lleguen con menos presión de lo normal?

-No lo podemos hacer peor, así que estamos mentalizados de que esta es nuestra oportunidad de ser felices y jugar como si fuera nuestro último partido. Queremos darnos la oportunidad de ganar un título con esta camiseta.

-La semana pasada anunció que dejará ElPozo al terminar la temporada. Ahora, cada partido podría ser el último. ¿Cómo se gestiona esa situación?

-Llegué a Murcia muy joven. Han sido siete años en los que he aprendido mucho, he vivido muchas cosas aquí y no está siendo nada fácil. Es muy difícil salir de ElPozo, despedirme de la ciudad, de la afición... pero voy a dejármelo todo en la pista para que el de hoy no sea el último partido. No quiero despedirme hasta el 30 de junio. Siento que no he estado a la altura... ElPozo me lo ha dado todo y quiero devolvérselo con un título.

-Son siete años en el club. ¿Un último mensaje?

-Quiero agradecer a toda la afición por estar siempre a mi lado en los momentos difíciles. Desgraciadamente, han sido más momentos duros que felices, pero siempre he sentido su apoyo. Para mí, estar aquí siete años y no ganar un título con esta camiseta ha sido lo más duro de toda mi carrera deportiva. Este domingo voy a dejarlo todo en el Palacio para que no sea mi último partido.