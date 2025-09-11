ElPozo vence sin alardes y se lleva los tres puntos de Alzira

Tocaba reaccionar, y los de Josan González lo hicieron. Sin puñetazos en la mesa ni golpes de efecto, con una victoria funcionarial, de las que ... tocan por puro calendario o el mero peso del escudo. ElPozo Murcia se tapó la herida tras un debut liguero decepcionante, con derrota ante el Córdoba en el Palacio (2-4), a costa de un Alzira recién ascendido que exhibió más ímpetu que argumentos reales. Los primeros tres puntos del curso viajan a Murcia desde un Palau d'Esports que exhibió un gran aspecto para el regreso de la Primera División, pero donde el cuadro murciano no disipó esas dudas que dejó en la primera jornada de un curso llamado a ser el de la reacción.

Alzira Pereira; Rubi, Ivi, Pablo García y Cola. También jugaron Álex, Joan, Quiceré, Aarón, Povea, Darrieer, Dickson, Arechaga, Ibarra, Álex García y Yunii. 1 - 3 ElPozo Murcia Edu Sousa, Gadeia, Ligeiro, Dener y Rafa Santos. También jugaron Álex García, Ricardo Mayor, Ricardinho, Marcel, David Álvarez, Rivera y Bebe. Goles: 0-1, min. 3: Rafa Santos; 0-2, min. 5: Álex García;1-2, min. 12: Pablo García. 1-3, min. 29: Dener.

Árbitros: Salvador García Donás e Iván López Galiano.

Incidencias: Palau d'Esports de Alzira ante unos 1.800 aficionados.

A los tres minutos de juego, el portero local Pereira ya sudaba, exhausto de tapar las grietas que la presión suicida del Family Cash abría y ElPozo aprovechaba. El guardameta fue el mejor de los valencianos, pero nada pudo hacer ante el zurdazo raso que Rafa Santos enchufó tras salir del bloqueo ciego en una jugada de pizarra botada por Gadeia (0-1). Dos minutos después, Álex García culminaba una transición dirigida con maestría por Marcel para hacer su primer gol con la casaca charcutera. Apenas cinco minutos y el cuadro murciano mandaba con autoridad, un lavado de cara radical tras una primera jornada al remolque.

Pero la valentía del Alzira se mantuvo constante, ElPozo bajó enteros entre rotaciones que Josan todavía debe engrasar, y un error de Marcel en salida de balón provocó el punterazo espectacular con el Pablo García fusiló a Edu Sousa para recortar distancias en el ecuador del primer periodo (1-2). Los murcianos se olvidaron de dominar, o el gol dio alas a los locales, pero el duelo pasó a un correcalles con alternativas constantes en el que el Alzira golpeaba con más peligro.

ElPozo dominó el balón con oficio en los minutos finales para hacer valer los goles de Rafa Santos, Álex García y Dener

Las intervenciones de Sousa y las imprecisiones en la definición despertaban los suspiros en la grada azulona, que se llevó las manos a la cabeza cuando Rafa Santos reventó la madera local tras un movimiento de posteo en una jugada aislada. El primer tiempo murió con un disparo desviado de Ivi, que rozó el palo.

La posesión como defensa

El intermedio abrió una nueva fase donde ElPozo asfixió al Alzira contra la portería de un Pereira sensacional. Josan parecía haber dado con la tecla en el vestuario, pero el marcador continuaba apretado mientras Marcel erraba dos buenas ocasiones. El Alzira se lo creía y comenzó a soltarse la melena pero, cuando mejor estaban los locales, Ricardo robó un balón al último hombre de los valencianos y sirvió en bandeja el 1-3 a Dener, cuyo derechazo reventó el larguero, botó dentro y puso tierra de por medio.

El Family Cash no bajó los brazos. Buscó recortar distancias por todos los medios, espoleado por una marea alcireña agradecida con la intensidad de los suyos, que cometieron la quinta falta con siete minutos por delante. Sousa sacó una mano prodigiosa a un gran disparo de Ivi, y a punto estuvo David Álvarez de poner la puntilla tras una buena asistencia del capitán Marcel. A falta de 3 minutos, Braulio introdujo a Dickson como portero jugador, pero el cuadro murciano resistió bien en el bloque bajo a la vez que gestionaba el balón con temple. Gadeia no sentenció cuando la tuvo, y Edu Sousa repelió los intentos lejanos de los locales, desesperados en la presión, persiguiendo sombras ante el oficio de un ElPozo que venció sin alardes, pero sumó de tres.