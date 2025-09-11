La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Ricardo Mayor protege el balón en el Palau d'Esports ante la presión de Cristian Povea. FAMILY CASH ALZIRA
Fútbol sala

ElPozo vence sin alardes y se lleva los tres puntos de Alzira

Los de Josan González se hacen con la victoria en el Palau d'Esports ante un recién ascendido y tapan las heridas del mal debut en casa ante el Córdoba

Antonio Zomeño

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:43

Tocaba reaccionar, y los de Josan González lo hicieron. Sin puñetazos en la mesa ni golpes de efecto, con una victoria funcionarial, de las que ... tocan por puro calendario o el mero peso del escudo. ElPozo Murcia se tapó la herida tras un debut liguero decepcionante, con derrota ante el Córdoba en el Palacio (2-4), a costa de un Alzira recién ascendido que exhibió más ímpetu que argumentos reales. Los primeros tres puntos del curso viajan a Murcia desde un Palau d'Esports que exhibió un gran aspecto para el regreso de la Primera División, pero donde el cuadro murciano no disipó esas dudas que dejó en la primera jornada de un curso llamado a ser el de la reacción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

