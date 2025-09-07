La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bebe, que volvía a jugar un partido oficial con ElPozo, quiere regatear a un rival.

Ver 30 fotos
Bebe, que volvía a jugar un partido oficial con ElPozo, quiere regatear a un rival. ANDRÉS MOLINA / AGM
Fútbol Sala

ElPozo sufre su primera derrota en un debut muy amargo

Los de Josan González se estrenan en Liga cayendo en casa ante el Córdoba en un partido en el que van siempre a remolque

David Soria

David Soria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

ElPozo Murcia es un equipo ganador que hace demasiado tiempo dejó de ganar. Le aprieta la exigencia y la necesidad. Esta es una campaña para ... reenganchar a una afición que acumula muchos años de decepciones y a los que ahora hay que volver a convencer con goles, triunfos y títulos. Un camino que solo se recorre poco a poco y que ayer comenzó con el primer disgusto con una derrota muy amarga en casa en la primera jornada de Liga ante el Córdoba Patrimonio por 2-4.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desalojan un edificio de Cartagena tras el hundimiento de una escalera
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  5. 5

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir
  6. 6

    Una moción de Vox pide prohibir «cualquier vestimenta islámica» en espacios públicos de la Región de Murcia
  7. 7 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  8. 8 Fallece a los 47 años Charo Abellán, del grupo de coros y danzas Francisco Salzillo de Murcia
  9. 9

    Educación adjudica otras 870 plazas de maestro en la Región de Murcia, pero deja aún vacantes 150 de ESO y FP
  10. 10 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo sufre su primera derrota en un debut muy amargo