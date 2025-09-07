ElPozo sufre su primera derrota en un debut muy amargo

ElPozo Murcia es un equipo ganador que hace demasiado tiempo dejó de ganar. Le aprieta la exigencia y la necesidad. Esta es una campaña para ... reenganchar a una afición que acumula muchos años de decepciones y a los que ahora hay que volver a convencer con goles, triunfos y títulos. Un camino que solo se recorre poco a poco y que ayer comenzó con el primer disgusto con una derrota muy amarga en casa en la primera jornada de Liga ante el Córdoba Patrimonio por 2-4.

El conjunto de Josan empezó el partido con ganas de hacerse con el dominio, pero el Córdoba lo quiso frenar rápido con los primeros cambios y la entrada del portero Víctor cuando atacaba. Aunque los charcuteros cuentan este año también con el juego de pies de Henrique, que tuvo la ocasión de debutar por delante de Edu Sousa en la primera temporada sin Juanjo Angosto.

ElPozo: Henrique; Gadeia, Ricardo, Ricardinho y Dener. También jugaron Rafa Santos, Marcel, David Álvarez, Adri Rivera, Ligeiro y Bebe. 2 - 4 Córdoba: Fabio; Murilo, Hugo, Aranda y Nicolás. También jugaron Víctor, Zequi, Pescio, Nacho Gómez, Titi del Rey y Carlos Gómez. Goles: 0-1, min.4, Nicolás. 1-1, min.6, Bebe. 1-2, min.9, Aranda. 2-2, min.16, Marcel. 2-3, min.32, Murilo. 2-4, min.40, Murilo.

Árbitros: Óscar Ropero y Samuel Gabaldón.

Incidencias: Palacio de los Deportes.

Para parar en el Córdoba estaba Fabio. Buscaba las cosquillas ElPozo cuando el visitante Nicolás le robó la pelota a Ricardo y batió por bajo a Henrique. Rafa Santos pudo empatar, pero remató al palo. Entró en la segunda rotación del equipo, de lujo. El club ha hecho una plantilla más larga y se nota. Así, también entraron en juego Marcel, Ligeiro y Bebe. Un cuarteto de primer nivel. Ligeiro fue el siguiente en mirar portería y Fabio tapó en el primer palo.

Otra vez lo intentó el ex de Osasuna Magna, que animaba a la grada. ElPozo intensificó su presión ofensiva, aunque Nacho Gómez dio un susto en una jugada de estrategia. Ligeiro se empeñaba en percutir por la izquierda. Fabio paraba abajo y arriba, pero ya no pudo hacer nada ante el remate de Bebe. Rafa Santos casi marcó con una picada. Lo que llegó fue el 1-2, un gol al contragolpe de Aranda, astillando la parte inferior del larguero ante Henrique. Los cordobeses, ya asentados en Primera, resistían y pegaban. Tampoco Ricardinho, a la contra, tuvo puntería en un remate que se le abrió demasiado. Hasta que llegó una conexión entre Henrique y Marcel, que solo tuvo que empujar con la cabeza un saque largo. Incluso Ricardo chutó al larguero. Pero con un 2-2 la segunda parte lo tendría que decidir todo.

La segunda parte comenzó sin que el partido se desequilibrara, tampoco en el juego. Solo eran los primeros tres puntos en disputa del campeonato, pero ninguno renunciaba a empezar con una alegría. ElPozo, hasta ese momento por debajo en el marcador en dos ocasiones, empujaba para ponerse por primera vez por delante. Ligeiro no perdía la chispa en la banda. El encuentro empezaba a inclinarse cada vez más hacia Fabio. Ya apenas se veía al portero Víctor, aunque cuando salió a la pista soltó un punterazo lejano que Henrique envió a córner.

Gadeia intentó romper la igualada de un cañonazo. Fabio también salió muy bien ante Rafa Santos. Pero llegó el zarpazo visitante, en estrategia. Murilo no falló. ElPozo necesitaba calma y claridad de ideas. Marcel se había quedado entre el chut y el pase al segundo palo y Henrique intentó sorprender desde lejos. Rafa Santos y Marcel se pusieron de portero jugador. El Córdoba de Santoro era un muro con el que ElPozo chocaba. Bebe intentó ser el director de orquesta en el cinco para cuatro, pero él y todos vieron la sentencia en un disparo desde su campo de Murilo.