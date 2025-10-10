ElPozo, a prolongar la buena racha y asaltar el primer puesto

A ElPozo Murcia parece haberle cambiado la cara con respecto a otros inicios de temporada. Incluso no muestra el mismo rostro que exhibió en ... el debut de esta campaña, en aquella derrota inexplicable ante el Córdoba en el Palacio de los Deportes que, lejos de llenar de dudas el vestuario, fue un toque de atención para sacar la rabia y el inacabable talento con el que cuenta la plantilla charcutera que comanda el técnico Josan González desde el banquillo.

Desde entonces, todos los partidos del cuadro murciano se cuentan por victorias. Una detrás de otra. En casa y fuera. Hasta hilar cuatro triunfos, el último de ellos en el clásico ante el Inter (5-3), que le han catapultado hasta la tercera plaza, tan solo por detrás del Jimbee Cartagena (con un partido más) y el Barcelona. No existe el refrán de 'no hay cuatro sin cinco', pero ElPozo quiere inventarlo esta misma tarde (18.00 horas) en su visita al Manzanares.

El equipo murciano está en un estado de forma excelso, goza de una confianza que le permite mostrar en el parqué todas sus virtudes y el estado físico de prácticamente la totalidad de la plantilla es extraordinario. Todo ello forma un cóctel más que ideal para construir el quinto triunfo. Aún así, Josan González no quiere que sus jugadores se lo crean: «Le pongo un 6 sobre 10 a mi equipo en este inicio. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar todavía y estamos en el camino para ello. Este es un juego de aciertos y errores y gana el que mejor aprovecha los fallos del otro. Tenemos que estar atentos para hacerlo y no caer nosotros en equivocaciones», apuntó el técnico andaluz en la previa del duelo de esta tarde.

Un rival invicto

En el 40x20 se batirá en un duelo contra un Manzanares que llega «en un estado de flow increíble», señaló el cordobés. El conjunto ciudadrealeño está invicto en estas cinco primeras jornadas de liga, en las que ha sumado dos empates y tres triunfos, el último de ellos en la pista de Jaén por un contundente 1-6. «Si queremos ganar vamos a tener que trabajar mucho y sudar mucho ante un rival que le ha puesto las cosas muy difíciles a equipos realmente importantes», avisó el técnico de ElPozo ayer.

El Manzanares Arena acoge un duelo de dos de los mejores equipos del momento en la máxima categoría del fútbol sala español. Un ElPozo Murcia que persigue el liderato, en caso de que Barça o Jimbee pinchen. Un Qusos Hidalgo Manzanares que también podría ponerse colíder, que no sabe lo que es perder y quiere seguir sin conocer esa sensación esta temporada. Otra prueba de nivel para medir de qué pasta está hecho el conjunto murciano, ese que «tiene que recuperar el respeto en cada pista porque lo normal es que gane», tal y como reconoce su propio entrenador.