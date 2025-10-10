La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Cortan un carril de la autovía del Mar Menor por las lluvias
Adrián Rivera corre hacia un balón en el duelo ante el Inter. K. ASUNCIÓN / AGM
Fútbol sala

ElPozo, a prolongar la buena racha y asaltar el primer puesto

Los de Josan González persiguen en su visita al Manzanares la quinta victoria consecutiva y seguir mostrándose como un gran candidato a todo

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:14

Comenta

A ElPozo Murcia parece haberle cambiado la cara con respecto a otros inicios de temporada. Incluso no muestra el mismo rostro que exhibió en ... el debut de esta campaña, en aquella derrota inexplicable ante el Córdoba en el Palacio de los Deportes que, lejos de llenar de dudas el vestuario, fue un toque de atención para sacar la rabia y el inacabable talento con el que cuenta la plantilla charcutera que comanda el técnico Josan González desde el banquillo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los municipios de la Región de Murcia que han suspendido las clases este viernes por la alerta roja por la dana
  2. 2 La dana sacude Cartagena: el Ayuntamiento ordena el desalojo de Villas Caravaning, Bahía Bella y La Algameca por el aviso rojo
  3. 3 Alerta roja por la dana en media Región de Murcia y clases suspendidas en trece municipios este viernes
  4. 4 Estos son los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  5. 5 El pabellón Cabezo Beaza de Cartagena se llena de desalojados: «El agua ya entraba por el dormitorio»
  6. 6 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya tiene fecha de apertura
  7. 7

    Acuerdo en Cartagena para pedir el permiso de residencia de Mohamed, el joven que rescató a la dueña de Los Churrascos
  8. 8 Diez detenidos en Molina de Segura por una pelea multitudinaria
  9. 9

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  10. 10 Detenido en La Manga por intentar llevarse seis botellas de champán Moët

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo, a prolongar la buena racha y asaltar el primer puesto

ElPozo, a prolongar la buena racha y asaltar el primer puesto