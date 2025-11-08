ElPozo Murcia, a seguir siendo el equipo perfecto en Peñíscola

Fernando Perals Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

Si hay un equipo que está rozando la perfección en el fútbol sala español es, sin duda, ElPozo Murcia. El equipo charcutero lleva siete victorias consecutivas desde que perdiera en el debut ante el Córdoba, es líder en solitario y se ha convertido en un conjunto prácticamente invencible. Que se lo digan al O Parrulo Ferrol, que tuvo a los de Josan González contra las cuerdas la semana pasada y, aún así, los murcianos se levantaron de la lona, respondieron a base de golazos y paradas y volvieron a meterse en el bolsillo un valioso triunfo que les permite continuar al frente de la clasificación.

Justo eso es lo que quiere mantener el cuadro charcutero mañana, a partir de las 17 horas, en el pabellón Juan Vizcarro de Peñíscola. ElPozo visita una pista siempre complicada pero que este inicio de temporada está viviendo una dinámica poco conocida. El Peñíscola es, actualmente, un equipo en apuros que pelea por alejarse cuanto antes de las posiciones de descenso a Segunda División. Sí, menos de un año después de ser líderes en la fase regular y ganar la Copa de España en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Por esa razón el rival de hoy se vuelve doblemente peligroso. «Si queremos remontar el vuelo, qué mejor opción que contra el líder y en casa», reconoció el técnico local, Santi Valladares, en una clara declaración de intenciones de lo que se pueden encontrar los de Josan González.

Los murcianos no se fían del Peñíscola, y su entrenador mucho menos. «Parece que es un equipo que viene de capa caída, pero excepto el choque ante el Jimbee, los duelos que ha perdido solo lo ha hecho por un gol. Tienen muchas variantes en el juego y son muy agresivos en defensa», avisó el técnico cordobés, que no podrá contar con César y Adrián Rivera, ambos lesionados.

El gran reto

Seguir siendo ese conjunto camaleónico, enérgico y certero en área propia y rival es el reto de ElPozo Murcia para estar cerca de cumplir el gran objetivo de cada semana, que no es otro que seguir siendo el mejor equipo. «Lo difícil no es haber llegado hasta aquí, sino mantenernos en el tiempo. Es fundamental que estemos enfocados en el proceso, en ser mejores cada día para poder aspirar a títulos de verdad», confesó el líder del banquillo murciano. Tercer partido fuera de casa para ElPozo, que busca la octava victoria sin el calor de los suyos.

Temas

Elpozo Murcia