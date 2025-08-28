ElPozo Murcia renueva a Josan González hasta 2027

LA VERDAD Jueves, 28 de agosto 2025, 17:51 Comenta Compartir

ElPozo Murcia anunció este jueves la renovación de su entrenador, Josan González, hasta junio de 2027. El club subrayó que esta confianza en el técnico y esta apuesta por la continuidad refuerzan «el compromiso mutuo de seguir construyendo un proyecto sólido, competitivo e ilusionante».

Josan González, que dirigió al filial del club entre 2013 y 2020, volvió el pasado mes de febrero para asumir el banquillo del primer equipo tras la destitución de Dani Martínez. En este periodo, lideró a ElPozo hasta las semifinales de Liga, donde el equipo murciano cayó ante el Jimbee Cartagena. Aunque su contrato inicial tenía vigencia hasta 2026, ambas partes han querido dar un paso más y reforzar esta alianza con vistas al futuro.

Esta temporada arrancará con una plantilla más amplia, de catorce jugadores, incluyendo seis incorporaciones que aportarán frescura, calidad y profundidad al grupo. Además, Josan ha renovado su cuerpo técnico, rodeándose de profesionales de su máxima confianza para dar forma a una etapa que se presenta con grandes retos por delante.

El club valora «muy positivamente la continuidad de Josan González, cuya implicación, liderazgo y capacidad de trabajo han sido claves para recuperar la identidad y el nivel competitivo del equipo». «Con esta renovación, ElPozo Murcia Costa Cálida FS reafirma su apuesta por la estabilidad, el trabajo a largo plazo y la construcción de un equipo con sello propio, preparado para competir al máximo nivel tanto en el panorama nacional como internacional», concluye el comunicado de la entidad.

