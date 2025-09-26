La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrés Molina / AGM
Fútbol sala

ElPozo Murcia, a coger velocidad de crucero ante un rival incómodo

Fernando Perals

Fernando Perals

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:49

Regresa el fútbol sala, y ElPozo Murcia vuelve al tajo. El conjunto charcutero visita al Industrias Santa Coloma (este sábado, 16.00) tras el parón de la competición doméstica por los compromisos internacionales. Viajar hasta Cataluña para medirse al equipo de Xavi Closas no es la mejor forma de volver a empezar. El cuadro colomense es siempre un rival incómodo que cuenta con jugadores destacados, como es el caso de los alas Kokoro y Povill, aunque esta temporada no ha arrancado de la mejor manera. Solo dos puntos de nueve posibles, un botín un tanto insuficiente.

Así que ElPozo debe aprovechar este momento de dudas de su rival de esta tarde para sumar, de nuevo, tres puntos que le permitan seguir con la velocidad de crucero que ha empezado a adoptar tras dos triunfos seguidos después de la derrota del debut en casa ante el Córdoba.

Josan González, técnico charcutero, no se cansa de decir que el mayor rival de los murcianos son ellos mismos: «Si hacemos nuestro trabajo sin menospreciar al rival, tenemos muchas opciones de lograr la victoria, independientemente de que no hayamos podido entrenar todos juntos en los últimos días», señaló el entrenador cordobés ayer.

La defensa, clave

El estado anímico del vestuario está en su mejor momento después de encadenar dos victorias y despejar los fantasmas del estreno. «Estamos trabajando bien y tenemos ganas de seguir en esa dinámica de sentirnos fuertes defensivamente y, desde ahí, contruir los triunfos», añadió el líder del banquillo murciano, que ve en el Santa Coloma un equipo «muy dinámico, vertical y con muchos jugadores de talento». Josan González no podrá contar con César Velasco para el partido de hoy por molestias.

