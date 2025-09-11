La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gadeia y Ricardo, en la ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta. ELPOZO
Fútbol sala

ElPozo busca su primera victoria en casa para disipar las dudas

La plantilla charcutera visita a la Patrona para la tradicional ofrenda floral en víspera de recibir al Noia en el Palacio de los Deportes de Murcia

Jesús Fernández

Murcia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:40

Una de cal y otra de arena es el bagaje de ElPozo Murcia en este inicio liguero. Se topó contra el Córdoba y se resarció ... contra el novato Alzira. Hoy (20.00 horas), tiene la posibilidad de sumar los primeros tres puntos como local ante el combativo Noia Portus Apostoli FS, que solo ha sacado un punto de los seis posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carmen, la madre de cuatro hijos arrollada en Murcia: «Estaba esperando para cruzar cuando el coche se la llevó por delante»
  2. 2 El juez deja en libertad al detenido por el atropello mortal de una mujer en Murcia y le acusa de imprudencia grave y tentativa de fuga
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-30 y A-7 a la altura de Murcia
  4. 4

    Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia
  5. 5

    Polémica por la subasta de una talla que la UMU atribuye a Salzillo
  6. 6 La forma más rápida para quitar el hielo del congelador sin desenchufarlo: solo necesitas papel de aluminio
  7. 7

    Díaz contraataca en tiempo récord al iniciar los trámites para endurecer el registro de jornada
  8. 8

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  9. 9 La Comunidad alerta de que el cierre de acuíferos pone en riesgo 680 millones y 20.500 empleos en la Región de Murcia
  10. 10 Alerta máxima en el Real Murcia por la rodilla de Saveljich

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo busca su primera victoria en casa para disipar las dudas

ElPozo busca su primera victoria en casa para disipar las dudas