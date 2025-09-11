ElPozo busca su primera victoria en casa para disipar las dudas

Una de cal y otra de arena es el bagaje de ElPozo Murcia en este inicio liguero. Se topó contra el Córdoba y se resarció ... contra el novato Alzira. Hoy (20.00 horas), tiene la posibilidad de sumar los primeros tres puntos como local ante el combativo Noia Portus Apostoli FS, que solo ha sacado un punto de los seis posibles.

Josan González tiene a disposición a todos sus hombres, a excepción del lesionado César. La mayor duda en el equipo charcutero estará en la meta. Por el momento, el técnico ha alternado a sus dos porteros en las dos primeras jornadas. En la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Alzira, Josan apostilló que «no tenemos que tener soberbia ante ningún rival y hay que respetarlo al máximo».

ElPozo Murcia-Noia ElPozo Murcia: Edu, Gadeia, Dener, Ligeiro, Rafa Santos (quinteto inicial). Henrique, Bebe, Ricardo, Marcel, Álex García, David Álvarez, Ricardinho, Rivera y César.

Noia: Schütt, Varsalona, Thierry, Altamirano, Ismael (quinteto inicial). Peixe, Montero, Biel, Tiago, Fávero, Churrasco, Silva, Lemos y Leozin.

Árbitros: Corredor Corredor y García-Carpintero López.

Pista y hora: Palacio de Deportes de Murcia. 20.00 horas. LaLiga+.

Seguramente, esa será la clave diferencial entre un triunfo y un chasco ante el equipo gallego.

El Noia llega a Murcia tras sacar un punto en el último suspiro ante un complicado rival como el Jaén Paraíso Interior. Es un equipo que, si se lo cree, puede hacer mucho daño con su pívot, y ex canterano de ElPozo, Ismael López, que ha visto puerta en las dos primeras jornadas.

Una tradición

La plantilla al completo de ElPozo visitó ayer a la Virgen de la Fuensanta para la tradicional ofrenda foral de cada año, que ya descansa en la Catedral de Murcia con motivo de las fiestas en la capital de la Región.