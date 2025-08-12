Dener, nuevo pívot de ElPozo Murcia: «Jugar en este club es un sueño»

Fernando Perals Martes, 12 de agosto 2025, 23:52 Comenta Compartir

ElPozo Murcia tiene hambre de títulos. Y para volver a llenar las vitrinas del Palacio de los Deportes ha llegado una pieza clave. Dener Rodrigo (Brasil, 30 años) aterriza en el club charcutero para ser el pívot referencia y con la mochila de convertirse en uno de los hombres gol de Josan González. El brasileño, que fue presentado este martes y llega procedente del Kairat Almaty, con el que se quedó subcampeón de Europa y ganó la Liga, viene justo a por eso, a por el título que tanto años lleva esperando ElPozo. «Llegar a una entidad que no gana desde hace tiempo es una motivación, no una presión. Espero una competición muy competitiva. Vengo de ganar la Liga en varios países y quiero hacerlo en España», señaló.

Dener es consciente de la entidad a la que llega, que no es una cualquiera. Y ve una ilusión cumplida tener que defender la camiseta del club murciano. «Vengo a un club muy grande a nivel mundial. Siempre soñé jugar en España y cuando llegó esta oportunidad no me lo pensé. Todos los jugadores tienen el objetivo de estar en un equipo como ElPozo. Estoy deseando jugar».

Rápida adaptación

Cuenta con varios rostros conocidos dentro del vestuario que le están ayudando a adaptarse rápidamente al entorno del club y a la ciudad, como sus compañeros de selección Rafa Santos, con el que comparte posición en la pista, y Marcel. Lo que no le va a costar tanto es lo que ocurra en el parqué. «Me estoy adaptando rápido y bien al juego que me pide el técnico. Para mí está siendo muy sencillo porque se parece al que se práctica en la selección brasileña», confesó Dener. Sobre el brasileño, el vicepresidente ejecutivo del club, Kike Boned, reconoció que se trata de «una pieza importante para este nuevo proyecto, un jugador contrastado, con físico y gol».

Los murcianos disputarán dos partidos amistosos en la Región

ElPozo Murcia ya está inmerso en su tercera semana de pretemporada. El conjunto de Josan González continúa su puesta a punto de cara a una nueva temporada en que el objetivo volverá a ser levantar por fin un gran título. Para preparar una exigente campaña, el equipo charcutero tiene en su agenda varios amistosos y dos de ellos se disputarán en pistas ubicadas en la Región de Murcia.

ElPozo se medirá este viernes, 15 de agosto, a La Nucía a puerta cerrada. El día 22 se enfrentará al Córdoba en el pabellón Mahoya de Abanilla. El 26 de agosto, los de Josan jugarán otro duelo contra el Corinthians en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier. Y el 30 y 31, el torneo Ciudad de Getafe ante el Peñísca, Inter y Leganés.

Temas

Elpozo Murcia