Bebe, una perla de la cantera de ElPozo que regresa a casa

Comenzó a jugar al fútbol sala en el Adecor Córdoba, donde militó desde categoría benjamín hasta que siendo juvenil fue cazado por el radar de ... un ElPozo que era entonces un club de cantera referente en Europa. Y en Murcia, entre Miguel Sánchez, jefe de las bases, y Duda, sacaron punta a un futbolista que lo tenía todo para triunfar.

En ElPozo no lo tuvo fácil para brillar, y más jugando en una posición donde la sombra de un mito como Kike Boned siempre fue alargada. De hecho, hasta fue cedido al Cartagena antes de hacerse con un sitio en el equipo charcutero, donde militó desde la campaña 2011-12 hasta la 2016-17. Pero fue entonces, el año del último título de ElPozo, cuando el cordobés decidió escapar de su zona de confort.

Primero fue el Inter y después el Jimbee. Y también la selección. Entre los títulos más destacados de su carrera hay dos Ligas, una Champions y una Eurocopa, además de otros como Copas de España, Copas del Rey y Supercopas. Hasta que con 35 años y a pesar de tener un año más de contrato con el Inter, ha decidido volver a casa. «Mi familia es murciana, mis tres hijos son de aquí, siempre me sentí querido. Ver a los míos contentos en el día a día es lo más importante», reconoce para argumentar los motivos de su vuelta a Murcia.

Trayectoria Personal Rafael García Aguilera 'Bebe' nació en Córdoba el 28 de mayo de 1990.

Trayectoria Formado en las categorías inferiores del Adecor Córdoba, llegó a ElPozo en edad juvenil, club del que se desvinculó en 2017. Después jugó en el Inter y en el Jimbee.

Sus grandes títulos 2 Ligas, una Champions y una Eurocopa con la selección española

También que siempre fue de ElPozo, club que «me formó como jugador, pero también a nivel personal. Hace ocho años, cuando me fuí, dije que era un 'hasta luego'. Siempre he esperado la llamada de ElPozo, siempre me he sentido muy vinculado a este club». Bebe reconoce que «soy más maduro y estoy muy centrado en mi vida personal. Estos años siempre tuve la ilusión y la esperanza de volver a vestir esta camiseta por lo que transmite este escudo, unos valores que hay que recuperar para volver a ganar. Hay que recuperar el gen ganador», dice el fichaje estrella de un ElPozo con urgencias.