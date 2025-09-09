El Alzira-ElPozo previsto para hoy se jugará mañana ante la amenaza de lluvias intensas

José Otón Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28 Comenta Compartir

Josan González y sus jugadores tendrán que esperar veinticuatro horas más para resarcirse del duro estreno liguero ante el Córdoba, un choque que acabó con la inesperada victoria andaluza en el Palacio de los Deportes de Murcia por 2-4. Y es que el segundo partido liguero de los murcianos en Alzira, previsto para esta noche, se ha aplazado veinticuatro horas debido a la amenaza de lluvias y fuertes tormentas en la Comunidad Valencia y finalmente se disputará mañana, a las 20.00 horas, en el Palau d'Esports de la localidad valenciana.

Cabe apuntar que «la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió ayer un aviso especial con alerta naranja y que de acuerdo con las recomendaciones de la Generalitat, ante episodios de este nivel de alerta, se aconseja la máxima cautela en eventos de gran afluencia de público, incluso en recintos cerrados», apuntó ayer el Alzira en un comunicado. El próximo rival de ElPozo, que perdió en su estreno en Ferrol (8-3), asegura que en estos momentos es prioritario «la seguridad de jugadores, afición, patrocinadores y personal del club», y que por eso solicitó el aplazamiento a la Federación Española, que ha aprobado la suspensión del encuentro.

«Hay que pasar página del partido anterior, se ha hecho un buen trabajo de pretemporada, hay que tener la ambición de ganar», asegura Bebe, de ElPozo, tras el fallido estreno liguero. El cordobés dice que el Alzira «será un rival difícil, habrá desgaste, son un equipo muy guerrero».

