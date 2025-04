Piedra y Flakus construyen el triunfo del Real Murcia bajo el dominio del Villarreal B

Con una defensa tipo ya elegida por Fran Fernández y un doble pivote también sin sorpresas por la falta de opciones, las pocas dudas que ... podía tener aún el técnico se centraban en la línea de tres cuartos. Y a pesar de los cambios obligados por sanción, también quiso hacer alguno más. Esta vez descansó el infatigable Pedro Benito y también fue suplente Davo. El preparador almeriense confió en Rojas y en Pedro León en las bandas, también en un Juan Carlos Real cuya presencia era más previsible. Pero la creación de juego fue escasa y esta vez el equipo destacó por su pegada gracias al enrachado Flakus, que ya lleva cuatro partidos seguidos marcando en casa.

2 El Villarreal B dominó y generó más peligro, pero no supo traducirlo en el marcador en una tarde en la que no contó con su goleador Etta Eyong

Las bajas en el Villarreal, que también competía ayer por la tarde ante el Espanyol, pesaron más que la necesidad del segundo equipo, que se está jugando la permanencia. El éxito de los filiales no deja de ser la promoción de las promesas. Miguel Álvarez no pudo contar con Etta Eyong y con sus 17 goles, convocado por Marcelino. Sin el prometedor delantero camerunés, segundo máximo realizador de la categoría, tuvo al ariete Slavy y al extremo Valverde como principales argumentos en ataque, con el último yendo por dentro como un segundo punta. Con tres futbolistas en la medular, se adueñó del juego. Los amarillos se hicieron con el balón desde el principio. Tocaron y llegaron, pero esta vez no tenían a su principal referencia para culminar el dominio.

3 Iker Piedra aprovechó la ocasión e hizo una parada fundamental con 0-0 al ganar un mano a mano ante Valverde antes del gol de Flakus

Sin la mayor amenaza posible delante, Iker Piedra no dejaba de tener rivales talentosos enfrente que iban a buscar cualquier debilidad. Pero el portero, en su primera titularidad en Liga por la sanción de Gazzaniga, respondió a la perfección dando la razón a todos los que pensaban que estaba preparado para una cita así. Fue entrando poco a poco en calor, descolgando bien un centro para empezar. Poco después llegó su momento estelar, justo antes del gol de Flakus. Aún con 0-0, ganó un mano a mano ante Valverde. Siguió teniendo trabajo, al que respondió con buenas paradas. Con el pie tampoco quiso complicarse e incluso tuvo la complicidad del poste en dos remates consecutivos.

4 Los granas subieron su agresividad tras el descanso para presionar arriba, pero el balón regresó a los pies del rival y pasaron apuros en su área

El Real Murcia salió mejor que el Villarreal B en la segunda parte a partir de una actitud más agresiva y con la intención de llevar el partido a campo contrario. Durante los primeros minutos de la reanudación lo hizo con acierto y ahogando varias veces la salida de balón rival, pero la calidad del filial volvió a sobresalir y se reencontró con la pelota. El equipo grana tuvo entonces que bajar el bloque y defender atrás. Pasó algunos apuros en su área y en ocasiones pareció demasiado encogido. Eso sí, Iker Piedra ya no tuvo que intervenir como en el primer tiempo y con refrescos como Pedro Benito y Loren tuvo opciones para sentenciar.

5 El balón parado defensivo estuvo a punto de costarle otro disgusto a los de Fran Fernández, que acabó con la sorpresa de Mier en el doble pivote

Los de Fran Fernández casi se llevan otro disgusto, como en Alcorcón. Siete días antes, perdieron por un gol encajado de córner. Y ayer casi se escapan dos puntos más en otra jugada a balón parado que Valverde remató fuera con todo a favor. Sería lógico que la autocrítica de la semana fuera en esa línea. Los detalles marcan diferencias, y ahora más. Esta vez respiró en un final que ofreció la sorpresa de Mier, lateral derecho, en el doble pivote. Con la medular bajo mínimos, fue la opción para abrochar la victoria.

«Estas victorias valen doble», valora Fran Fernández

El Real Murcia logró una sufrida victoria contra el Villarreal B que fue especialmente celebrada por el grana Fran Fernández. «Estoy superfeliz de ganar estos tres puntos. Ha sido una semana difícil por muchas cosas. El rival ha sido mejor, ha hecho un partidazo. No hemos estado bien, pero le doy la enhorabuena a mis jugadores. Se dejan todo. Tenemos un grupo increíble, nunca he tenido un vestuario como este. Quedan cuatro partidos y estamos segundos. Vamos a luchar por todo», afirmó.

El entrenador también explicó que «en la primera parte nos han hecho daño porque nos han pillado muy abiertos. En la segunda hemos estado más juntos». Se trata de un nuevo triunfo en el Enrique Roca, en donde suma 10 de los últimos 12 puntos en juego. «Estas victorias valen doble. Se va equilibrando lo que se ha vivido en casa. En muchos partidos hemos merecido ganar y los hemos terminado perdiendo o empatando», comentó.

La gran novedad fue la presencia de Iker Piedra en la portería. «Quizá ha sido el mejor. Ha estado sobrio. Tenía la seguridad de que iba a estar así. Si sigue trabajando le auguro un gran futuro», valoró. La mala noticia fue la lesión de Ian Forns. «No pinta nada bien. Hay que esperar un día o dos y hacerle pruebas diagnósticas», avanzó el técnico.