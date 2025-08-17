Polémico cuarto puesto de Máximo Quiles, que vuelve a rozar la victoria en Austria

Fernando Perals Domingo, 17 de agosto 2025, 12:15 Comenta Compartir

Enfadado, frustrado y triste. Así acabó la carrera del Gran Premio de Austria este domingo el murciano Máximo Quiles. El piloto de 17 años del Aspar Team dominó la prueba casi de principio a fin, fue el líder en casi la totalidad de las vueltas sobre el circuito de Red Bull Ring, pero a falta de dos para el final, el sevillano David Muñoz lo sacó de la pista con un peligroso, y polémico, movimiento que hizo añicos las aspiraciones del murciano. Quiles terminó cruzando la línea de meta cuarto, pero con un cabreo de mil demonios.

El debutante volvió a demostrar que es insaciable y que es complicado saber si tiene más talento o prisa por demostrarlo. Rozó la victoria en Austria en el regreso de la competición, pero el gesto de David Muñoz, que estuvo a punto de acabar con el 'rookie' murciano en el suelo, le privó de su sexto podio en las siete últimas carreras y muy probablemente sin su segundo triunfo en el Mundial. La victoria fue para el valenciano Ángel Piqueras, seguido del japonés Yamanata y el propio David Muñoz.

«Lo han echado de la carrera. Es muy injusto. Hay que educar a los pilotos desde el principio y con Muñoz no lo están haciendo. Lo ha visto todo el mundo. Esas cosas no se pueden hacer en la pista. Iremos a dirección de carrera. Si permiten estas cosas a uno, que se las permitan a todos», expresó el jefe del equipo Aspar Team, Jorge Martínez Aspar, tras finalizar el Gran Premio de Austria con un visible enfado que era difícil de controlar.

Poco, o nada, mejor se encontraba el piloto murciano. Negó con las manos y la cabeza nada más cruzar la línea de meta, señaló al box de David Muñoz cuando llegó a su garaje y se afanó, con el rostro tan triste como exhausto, en explicar a sus mecánicos lo que había vivido en la pista. Quiles sentía que le habían robado el triunfo y que podía haber ocurrido algo peor.

«Llevaba la velocidad para meterme en la pelea. Que se lo miren un poco. Siempre miran al mismo. Quiles también lo hizo en Alemania con Rueda y no fue sancionado», respondió David Muñoz al acabar la carrera sobre el enfado en el garaje turquesa tras su polémico gesto en la pista.

Acabó insatisfecho Quiles, como no puede ser de otra manera. El piloto de 17 años fue cuarto y sigue creciendo en el Campeonato del Mundo, donde está a 100 puntos del líder del Mundial, José Antonio Rueda, y continúa demostrando que es un corredor al que hay que tener en cuenta para todo. Poco importa que solo lleve nueve carreras a sus espaldas, está llamado a hacer cosas grandes y así lo muestra fin de semana a fin de semana.

Por su parte, su paisano Álvaro Carpe concluyó decimosegundo en una carrera complicada para él, como casi todo el fin de semana. El piloto del Red Bull KTM Ajo sufrió el viernes y lo pasó aún peor este domingo. Las sensaciones encima de su KTM fueron malas en todo momento, la moto tenía problemas y el murciano veía cómo iba perdiendo posiciones vuelta a vuelta, sin posibilidad de batallar con la mayoría de corredores. Fin de semana también frustrante para Carpe, que llegaba con la ilusión por bandera a uno de sus circuitos favoritos. Otro aprendizaje más para el de El Esparragal, que pierde su tercer puesto en la clasificación del Mundial.

