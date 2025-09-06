Pole estratosférica de Álex Márquez en Cataluña

Jesús Gutiérrez Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:32 Comenta Compartir

Mañana soleada en el Circuit Barcelona-Catalunya para un sábado al sprint que arrancó con los últimos 30 minutos de entrenamientos libres de MotoGP donde lideró Joan Mir con la Honda (uno de los pilotos que tenían que pasar por la Q1), por delante de Álex Márquez y Fabio Quartararo (otro en la repesca). Con un discreto octavo de Marc Márquez y la 17ª posición de Pecco Bagnaia, muy lejos todavía de lo que se podría esperar del piloto italiano.

El bicampeón de MotoGP era uno de los catorce pilotos que disputaron esa Q1 donde solo los dos mejores tiempos pasan a la Q2, y donde además había muchos gallos. Como demostró el tiempazo de Fabio Quartararo, que por primera vez en la historia rodó por debajo de 1'38 para rebajar el récord del circuito. El francés se clasificó sobrado para esa sesión definitiva, pero hubo mucha más batalla por la segunda plaza, que finalmente fue para Fabio Di Giannantonio. El italiano sacó de la Q2 a Fermín Aldeguer por solo 4 milésimas.

El murciano partirá 13º en parrilla, liderando la quinta fila de parrilla por delante de Jack Miller y de Raúl Fernández. En la sexta partirá Miguel Oliveira, Joan Mir, que solo puso ser 17º tras liderar el FP2, y un Jorge Martín al que todavía le cuesta mucho encontrar esa vuelta rápida. Una fila por detrás, el probador de Honda, Aleix Espargaró, junto a Álex Rins y un desdibujado Pecco Bagnaia. El italiano, 21º, no salía tan retrasado desde hacía tres años, cuando se fue al suelo en la calificación del GP de Portugal en 2022. Y la última fila de parrilla la cerrarán el todavía lesionado Maverick Viñales, Lorenzo Savadori y el tailandés Somkiat Chantra.

Superpole de Álex Márquez

Llegaba el turno de los pilotos más rápidos del fin de semana, con una Q2 que dominó desde el inicio Álex Márquez, que demostró su etiqueta de favorito que le había puesto su hermano antes incluso de aterrizar en Montmeló. El piloto de Gresini fue el más rápido con los dos juegos de neumáticos y en la última tanda marcó un estratosférico registro de 1'37.536, que pulverizaba el anterior récord del circuito en medio segundo. Nadie se acercó al tiempo el catalán que lograba su primera pole de la temporada y la segunda de su vida en la clase reina. «Por fin tocaba cuadra una calificación perfecta, porque estábamos haciendo un fin de semana casi perfecto. Al final, te juegas todos en la Q2, donde tienes que cuadrar una vuelta sin fallos», comentaba el 'poleman' del GP de Cataluña.

Álex Márquez era la rueda a seguir y se formó un tren detrás de su Ducati, aunque nadie conseguía acercarse a sus registros. Su hermando Marc, que hizo el tiempo a su estela, finalizó tercero a cuatro décimas del tiempo más rápido, pero dio por bueno esa primera fila, teniendo en cuenta la superioridad de Álex en el trazado catalán: «Está en otro nivel aquí, e incluso tirando él nos ha sacado de rueda a todos. En el sprint será muy rápido, pero lo mi baza será en la carrera larga, con los neumáticos usados». Después de asegurarse una vuelta rápida intentó otro giro frenético que estuvo a punto de llevarle al suelo, con una salvada marca de la casa con la que dio por concluida la calificación.

Entre los hermanos de Cervera se coló el francés Fabio Quartararo, que por tercera vez esta temporada se coló desde la Q1 a la primera fila. Desde la segunda partirá un Pedro Acosta con mucho ritmo y que por momentos estuvo en la pole provisional, pero al que le cancelaron su mejor vuelta por exceder los límites de pista y finalmente saldrá quinto. El murciano estará emparedado en la parrilla por la Ducati de Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. En la tercera fila se situarán Johann Zarco, Ai Ogura y Enea Bastianini; y en la cuarta Luca Marini, Brad Binder y Marco Bezzecchi, que saldrá duodécimo con la Aprilia.