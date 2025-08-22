El nuevo circuito de Hungría examina los subidones de Aldeguer y Acosta

Fernando Perals Viernes, 22 de agosto 2025, 00:30 Comenta Compartir

Los pilotos murcianos del Mundial de motociclismo aterrizan en Hungría, donde las dos ruedas no corren desde hace más de tres décadas, para estrenar nuevo circuito esta temporada. Atrás queda el mítico Hungaroring, nace Balaton Park, que recibe a Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Máximo Quiles y Álvaro Carpe en otro Gran Premio del campeonato, inmerso ya en la segunda mitad.

En la categoría reina, Fermín Aldeguer y Pedro Acosta se examinan en el que es posiblemente su mejor momento del año. El piloto de Gresini se vuelve a enfundar el mono turquesa después de cosechar el mejor resultado de la temporada, con el segundo puesto abrochado el pasado fin de semana en el Gran Premio de Austria. Tras su brillante carrera del domingo, el de La Ñora quiere seguir sorprendiendo a todos en el 'paddock' y busca de nuevo subirse al podio.

Justo lo que desea regresar a hacer el Tiburón de Mazarrón, que se fue de vacaciones a mediados de julio con una sonrisa de oreja a oreja tras ser tercero en Brno (República Checa). Al piloto de KTM se le escapó cuando rozaba con la punta de los dedos volver a subirse al cajón el pasado domingo, pero un extraordinario Aldeguer y Bezzecchi le dejaron sin premio. Desde la sesión de libres de hoy, Acosta persigue volver a los puestos de la cabeza.

Por su parte, en Moto3, la risa va por barrios. Máximo Quiles continúa disfrutando encima de su moto carrera a carrera, en la que solo movimientos extraños y polémicos como el de David Muñoz del pasado fin de semana le privan de estar en el podio y de pelear por el triunfo.

El que está sufriendo es Álvaro Carpe. El de El Esparragal ha perdido el tercer puesto en la clasificación y se ha alejado de los primeros puestos en las jornadas de sábado y domingo. El piloto de Red Bull KTM Ajo necesita recuperar sensaciones para tener un dulce final en su primer año en el Mundial.