Los murcianos, Aldeguer incluido, toman Mugello

Regresa el Mundial de motociclismo con más protagonistas murcianos. Se encienden los semáforos en el circuito italiano de Mugello para Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Álvaro ... Carpe y Máximo Quiles, los cuatro pilotos de la Región que han decidido interpretar el papel de actores principales en este arranque del Campeonato del Mundo.

Acosta, del que se ha hablado más fuera de los circuitos por no sentirse a gusto en KTM y con su moto, que no le ha dejado al principio pelear por el podio, parece que vuelve a sonreir al verse más cerca de los peces gordos de la parrilla. La cita en Aragón hace dos semanas en la que logró un meritorio cuarto puesto y se quedó cerca de subirse al podio parece haber cambiado algo el horizonte del de Puerto de Mazarrón, que aterriza en Italia con ganas de confirmar que esas buenas sensaciones son una realidad y no una simple ilusión.

Aldeguer está siendo la revelación de la temporada, y aunque hace una semana pasó por el 'taller' para operarse de un síndrome compartimental del brazo derecho y retirar un clavo de su mano izquierda que seguía en su interior por una lesión antigua, está más que preparado para seguir batallando a bordo de su Ducati con los hermanos Márquez, Bagnaia y compañía. El de La Ñora ya ha probado el sabor de las medallas de los sábados y de los trofeos del domingo y quiere seguir paladeando y asombrando a todos. Se marcó el objetivo de ser el 'rookie' del año, pero está dejando el listón mucho más alto.

Debut soñado

En Moto3, Máximo Quiles se ha propuesto ser de todo menos un novato de 17 años que acaba de llegar al Mundial. Ha rozado la victoria, se ha acostumbrado a subirse al podio y sigue empeñado en que su nombre suene con fuerza en el 'paddock'. Es el piloto apadrinado por Marc y Álex Márquez, dos de los mejores pilotos del momento, y el murciano está demostrando a qué se debe. Tiene todo el futuro por delante, pero ya asusta con el presente que se está marcando.

Y Álvaro Carpe, que también es nuevo en esto pero que aparenta todo lo contrario, ya es cuarto en la clasificación, se está codeando con los favoritos y no tiene intención de bajar el ritmo. Tuvo un debut soñado, subiéndose al segundo escalón en la primera carrera de la temporada, en Tailandia. Y hace dos semanas en Aragón sumó su segundo podio, al acabar tercero. El de Red Bull KTM Ajo está volando sobre el asfalto sea cual sea la cita, se ha batido en varios duelos preciosos con su paisano Carpe y quiere meterse entre los tres primeros de la tabla. Arrancan los entrenamientos libres. Empieza el Gran Premio de Italia.