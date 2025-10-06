La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fermín Aldeguer celebra su estreno victorioso en la carrera de MotoGP de Indonesia. EP

Murcia, una potencia en ciernes en MotoGP

Fermín Aldeguer y Pedro Acosta firmaron un doblete histórico en Indonesia para una región que no para de producir talento sobre dos ruedas

Jesús Gutiérrez

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:51

Comenta

Sesenta kilómetros separan La Ñora de Mazarrón, las dos poblaciones que ayer estuvieron representadas en los dos escalones más altos del podio de la clase ... reina del motociclismo. El día que Fermín Aldeguer dio a Murcia su primer triunfo en MotoGP, estuvo escoltado por Pedro Acosta, el piloto que en 2021 logró el primer título mundial para una tierra que en los últimos años se ha consolidado como una gran potencia del motociclismo.

Murcia, una potencia en ciernes en MotoGP