La muerte de Borja Gómez fue por «una negligencia», asegura Filippo Fuligni

Han pasado ya cuarenta días desde que un desgraciado accidente (3 de julio) acabara con la vida del piloto murciano Borja Gómez en ... el circuito de Magny-Cours durante un entrenamiento libre privado, previo a la disputa del FIM JuniorGP, pero la polémica sigue todavía muy vigente. El último capítulo lo ha escrito el piloto Filippo Fuligni, también envuelto en el suceso, que tras detallar con pelos y señales el accidente en la la web Yellow Flag Talks, aseguró que «todo lo ocurrido era completamente evitable. En esa parte de la pista solo había un joven comisario, y no hizo nada: ni bandera ni asistencia. En condiciones normales, incluso durante los entrenamientos libres, en cuanto te caes en un accidente al menos dos comisarios te atienden de inmediato. Si se hubieran mostrado las banderas, cualquier piloto habría disminuido la velocidad. Quizás se habrían caído igualmente, pero a menor velocidad», reconoce con rotundidad, en alusión a los hechos que provocaron la muerte del joven deportista.

Fuligni, tristemente, vio el incidente muy de cerca: «Borja se cayó al frenar para la chicane de Nürburgring. Perdió la rueda delantera al frenar y tuvo una caída normal. El accidente ocurrió sobre las 12:07 horas. Borja se levantó y corrió hacia las barreras de neumáticos. Probablemente, y esta es mi interpretación, porque se dio cuenta de que algo no iba bien. Se cayó en la tercera vuelta de un entrenamiento libre, algo inusual para un piloto experimentado como él. No había banderas ni luces de advertencia en esa curva, y solo un comisario, que no fue a ayudarlo a mover la moto. Unos 22 segundos después, Joan Santos se cayó. ¿Pero qué pasó en esos 22 segundos? Borja esperó un poco y, como nadie vino a ayudarlo y los tres pilotos siguientes no se cayeron porque no pasaron por encima de los fluidos, fue a recoger su moto. Su único error, probablemente, fue darle la espalda a la pista, así que no vio a Santos caerse», detalla el italiano.

Fuligni va más allá en el relato de lo sucedido aquella mañana que la Región de Murcia se tiñó de luto: «Santos llegó a la chicane de Nürburgring y perdió la rueda delantera: se cayó de la moto, pero la moto recuperó el agarre, se enderezó y fue directa hacia Borja, golpeándolo por detrás. En una 600 centímetros cúbicos se llega ahí en quinta marcha, a más de 200 kilómetros por hora. El impacto debió de ser de al menos 130–150 kilómetros por hora y, con la moto pesando unos 170 kilos, un golpe así solo puede ser fatal», aclara sobre el incidente que costó la vida a un piloto que solo contaba con 20 años y un futuro prometedor por delante.

Escasa seguridad

Las sesiones de entrenamientos libres previos a cada fin de semana del FIM JuniorGP no se consideran sesiones de entrenamientos oficiales y quedan bajo la responsabilidad del circuito, pero Fuligni apunta a la organización y considera que debían existir unas mayores medidas de seguridad, también en las pruebas del jueves: «Este es un campeonato mundial organizado por Dorna, no un 'track day' barato. Los estándares de seguridad deben reflejar el nivel de un campeonato mundial. De hecho, revisé las tarifas de inscripción para ese día de pruebas, considerando lo deficiente que era la seguridad. Costaba 300 euros por piloto, con cuatro categorías de más de treinta pilotos cada una. ¿Me estás diciendo que no había suficiente presupuesto para tres ambulancias y la seguridad adecuada?».

Fuligni es tajante y acusa directamente, sin pelos en la lengua: «Si se hubiera seguido el procedimiento correctamente (banderas amarillas, el número correcto de comisarios en pista para ayudar a los pilotos, etc.), quizá algo habría pasado, pero habría sido cuestión de mala suerte. No así, fue negligencia», afirma.