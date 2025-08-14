La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Gómez, en lo más alto del podio del circuito Motorland Aragón, en una de las carreras del pasado año TEAM LAGLISSE
Motociclismo

La muerte de Borja Gómez fue por «una negligencia», asegura Filippo Fuligni

Más de un mes después del fallecimiento del piloto de San Javier, la polémica sigue girando alrededor de un accidente que «era completamente evitable», según afirma el italiano

José Otón

José Otón

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:11

Han pasado ya cuarenta días desde que un desgraciado accidente (3 de julio) acabara con la vida del piloto murciano Borja Gómez en ... el circuito de Magny-Cours durante un entrenamiento libre privado, previo a la disputa del FIM JuniorGP, pero la polémica sigue todavía muy vigente. El último capítulo lo ha escrito el piloto Filippo Fuligni, también envuelto en el suceso, que tras detallar con pelos y señales el accidente en la la web Yellow Flag Talks, aseguró que «todo lo ocurrido era completamente evitable. En esa parte de la pista solo había un joven comisario, y no hizo nada: ni bandera ni asistencia. En condiciones normales, incluso durante los entrenamientos libres, en cuanto te caes en un accidente al menos dos comisarios te atienden de inmediato. Si se hubieran mostrado las banderas, cualquier piloto habría disminuido la velocidad. Quizás se habrían caído igualmente, pero a menor velocidad», reconoce con rotundidad, en alusión a los hechos que provocaron la muerte del joven deportista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  2. 2 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 13 de agosto de 2025
  3. 3

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  5. 5 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027
  6. 6

    Un reguero de publicaciones en redes sociales bajo la lupa: «En Torre Pacheco se ha desatado una guerra»
  7. 7 El tipo de parasol que deberías evitar utilizar este verano: puede costarte hasta 200 euros
  8. 8 El alcalde de Bilbao afirma que no quiere que su ciudad «se convierta en ningún pueblo del sur del Estado», en referencia a Torre Pacheco
  9. 9 Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia
  10. 10

    Pedro Benito: «Siento que es mi año, quiero darlo todo y ayudar al Murcia a subir»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La muerte de Borja Gómez fue por «una negligencia», asegura Filippo Fuligni

La muerte de Borja Gómez fue por «una negligencia», asegura Filippo Fuligni