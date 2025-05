Máximo Quiles quiere reaparecer este fin de semana en Le Mans

Francisco J. Moya Jueves, 8 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

El CFMOTO Gaviota Aspar Team aspira a volver a competir este fin de semana en Le Mans con el murciano Máximo Quiles en sus filas en la categoría de Moto3, después de que las pruebas médicas que se ha realizado el joven piloto hayan constatado la mejoría de su lesión. Quiles, no obstante, todavía tiene pendiente recibir este mismo jueves el visto bueno de los médicos del GP de Francia para asegurar su participación en la carrera que se disputará este domingo en el trazado de Le Mans.

Quiles sufrió hace un mes una fractura en el pulgar de su mano tras una caída mientras entrenaba en Murcia, por lo que pasó por el quirófano y fue baja en las carreras de Catar y Jerez. Antes, se había perdido las dos primeras pruebas del campeonato (Tailandia y Argentina) al no tener aún cumplidos los 17 años que son obligatorios para competir en el Mundial de Moto3.

Así, tan solo ha podido disputar la carrera en el Circuito de las Américas, donde consiguió una gran quinta posición en su debut en el Mundial después de salir desde la primera fila. El murciano llega con muchas ganas a Le Mans, un trazado en el que el año pasado consiguió la victoria en la Red Bull Rookies Cup. «Durante el GP de Catar me operé y desde ese momento no he parado de trabajar para que llegue este momento. No he perdido ni un segundo de la recuperación, he tenido que trabajar mucho, pero ha merecido la pena porque de nuevo voy a poder volver a subirme a la moto. Me voy a tomar el fin de semana de Le Mans con calma, con el objetivo de recuperar las sensaciones con la Moto3», explicó ayer el murciano.

En la misma situación que Quiles está Pedro Acosta, quien se operó el pasado 29 de abril del síndrome compartimental en su antebrazo derecho y ha viajado a Le Mans con la esperanza de que los médicos le permitan participar en la categoría de MotoGP este fin de semana en Le Mans.