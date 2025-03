Máximo Quiles y un debut en Moto3 que asombra a todos en el 'paddock'

Fernando Perals Martes, 1 de abril 2025, 00:51 Comenta Compartir

Ha nacido una estrella. Otra, para ser del todo sinceros. Máximo Quiles ya ha demostrado a todos aquellos que no le conocían mucho el talento ... que atesora sobre las dos ruedas. El piloto murciano ha tenido que esperarse a cumplir 17 años [lo hizo el pasado 19 de marzo] para subirse a su nave del Aspar Team y brillar en su primera carrera de Moto3. El reglamento te impide ahora correr con 16 y por eso no ha podido estrenarse antes en la primera categoría. No ganó. Tampoco se subió al podio, pero deslumbró en su primer día sobre el asfalto del Mundial de motociclismo.

«He llegado al límite pero estoy muy contento con el quinto puesto. He intentado apretar para quedar más arriba, pero no ha podido ser. Hay muchos veteranos y es un gran resultado. Es un sueño cumplido». Así, y con una sonrisa de oreja a oreja pegada a su rostro, se expresó un Quiles abrumado por todas las felicitaciones y abrazos que recibió al llegar a su box. Pasado, presente y futuro Segundos antes de poner los dos pies en el garaje del Aspar Team, el murciano ya había recibido en persona la primera felicitación. Fue en el paddock, donde Marc y Álex Márquez, un ocho veces campeón del mundo y otro que va camino de lograr pronto su primero, se acercaron a Quiles para darle su enhorabuena y darle la mano en señal de respeto por la carrera que se había marcado con apenas 17 años. «Hay muchos veteranos y es un gran resultado. He cumplido un sueño», dijo el corredor del Aspar Team tras su primera carrera Aún no tiene ni la mayoría de edad. Su objetivo en su primera experiencia en Moto3 parecía, tal y como confesaron Martínez Aspar y compañía, «aprender» de una categoría exigente y en la que se foguean los futuros campeones del mundo. Pero la primera participación del murciano ya muestra que más que para aprender ha llegado para buscar su primera victoria este mismo año. Precisamente los Márquez aparecen como los 'padrinos' de un piloto del que todos destacan su talento y ven en él un futuro campeón. Acaba de aterrizar, pero ya se está desatando el 'fenómeno Quiles'. Otro día para olvidar Si, como dicen, las risas van por barrios parece que en la zona de Pedro Acosta el inicio de la temporada no ha dejado aún ni una sola jornada por la que sonreír. Acabó décimonoveno en Tailandia, octavo en Argentina y este fin de semana se fue al suelo en Austin. A las malas noticias que llegan desde Austria por la crisis financiera que sufre KTM y que ya está afectando a su moto, el arranque del Mundial ha sumado un escalón más en el enfado que muestra El Tiburón. Las cosas no están saliendo y las mejoras en la moto puede que no lleguen nunca por los problemas económicos. El mazarronero compartió en sus redes un mensaje en el que demuestra que no pasa por el mejor momento, a pesar de ponerle un toque de humor: «¿Cómo estás, Loli? Fatal, gracias». Con este meme exteriorizó sus sensaciones a estas alturas. Las ilusiones por buscar su primera victoria han tornado en una realidad totalmente distinta y complicada.

