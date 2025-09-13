Marco Bezzecchi gana el sprint de Misano tras la caída de Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:12 Comenta Compartir

Sábado de gloria para Marco Bezzecchi, que fue el gran protagonista en el circuito de Misano, después de hacerse con la pole por la mañana y lograr la victoria al sprint por la tarde. Un triunfo que pudo fin a varias rachas. Entre ellas, la de los hermanos Márquez, que se habían llevado todas las carreras cortas sabatinas en 2026 (14 para Marc y 1 para Álex) y otra más larga aún, ya que Ducati sumaba 29 sprint consecutivos en lo alto del podio hasta que Bezzecchi puso a la Aprilia por delante.

Un triunfo muy merecido y celebrado, pero que al que se lo allanó una caída de Marc Márquez en la sexta vuelta cuando había hecho lo más difícil. El de Cervera partía desde la segunda fila en parrilla, cuarto, fue muy agresivo en la salida y superó a Quartararo y a su hermano Álex en una ajustada maniobra entres las curvas 3 y 4 y se situó a rueda de Bezzecchi durante esa primera parte del sprint. El italiano volaba sobre Misano y Marc le seguía su estela a duras penas, pero un par de errores consecutivos del líder de la carrera en la quinta vuelta permitieron a Marc pegarse mucho y lanzar un ataque que pilló por sorpresa a Bezzecchi.

Márquez se puso en cabeza en la sexta vuelta, pero no llegó a completarla porque unas curvas después se fue al suelo, en una caída que explicaba así el piloto de Cervera: «Soy humano, se cometen errores y hoy lo hemos cometido en la curva 15. Ya había hecho lo más difícil de la carrera, había asumido riesgos en las dos primeras curvas y en ese adelantamiento a Bezzecchi en un sitio donde normalmente no se adelanta. Y en esa misma vuelta no he tenido en cuenta que quizá la temperatura del neumático aún no había bajado. Era la primera vez que llegaba ahí delante y he frenado un poco más tarde y he inclinado un poco más. Todo se ha juntado y se ha cerrado de delante». Una caída, por cierto, que celebró parte de la grada de Misano y en la que tampoco quiso hurgar el propio Marc. «Con estos actos se definen por sí mismos, no hace falta darles más protagonismo».

Sin Marc en la pista, Bezzecchi tampoco pudo relajarse porque emergió la figura de Álex Márquez por detrás que empezó a arañarle décima a décima e inquietó por un instante a los tifosi, pero era el día del piloto de Rimini, que con otro cambio de ritmo en los últimos giros pudo disfrutar de una victoria relativamente holgada.

El campeón será un Márquez

A pesar del error de Marc y ese cero en la clasificación, la victoria de Bezzecchi por delante de Álex Márquez le dará al hermano mayor su primera bola de campeonato en Japón. Aunque lo más importante es que también se certificó de manera matemática que el campeón del mundo de MotoGP 2025 será uno de los hermanos Márquez Alentà. Y es que, en otro sábado para olvidar de Bagnaia, el italiano concluyó 13º, sin puntos, y se quedó sin opciones de ser campeón.

El título se queda en casa

«Lo mejor es que el título vaya para casa. Aunque al 99 % se lo va a llevar Marc, es una buena noticia para mí para el subcampeonato», comentaba el pequeño de los Márquez, que en la general ya aventaja en 77 puntos a Bagnaia que incluso ve peligrar la tercera posición ante el empuje de Bezzecchi y de Pedro Acosta.

El murciano no pudo plantar cara esta vez a las Ducati, en parte por una caída en la calificación que le hacía partir octavo. Remontó hasta la quinta plaza, por detrás de los pilotos del VR46, Fabio Di Giannantonio, que completó el podio, y de Franco Morbidelli; y se tuvo que defender al final ante el ataque de su paisano Fermín Aldeguer, que concluyó sexto. Ambos ganaron las posiciones de Márquez y de Fabio Quartararo, que también se fue al suelo cuando rodaba cuarto.

Las posiciones con derecho a puntos las completaron Luca Marini, séptimo con la Honda, Jorge Martín, octavo, y Raúl Fernández, noveno. Mal sábado para las Yamaha, cuyo mejor piloto fue Jack Miller, 14º; mientras que Augusto Fernández, probador de la marca japonesa, finalizó 18º y penúltimo en el estreno del nuevo prototipo, que probarán los pilotos oficiales en el test.

Sábado de calificaciones en las categorías pequeñas, donde repitió Dani Holgado en la pole de Moto2, tras conseguir la primera de su vida el pasado sábado en Cataluña. El líder Manu González partirá tercero y su rival Arón Canet lo hará quinto. Mientras que en Moto3, la pole fue para el hispano-argentino Valentín Perrone, con el líder José Antonio Rueda cuarto y Ángel Piqueras undécimo en parrilla.