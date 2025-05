La locura de Le Mans pone cordura al campeonato

Johann Zarco fue el gran triunfador del domingo en el circuito de Le Mans. El francés conquistó una victoria épica ante su público, gracias ... a una arriesgada estrategia de neumáticos que le salió perfecta. La impredecible meteorología también ayudó ya que, por momentos, ni llovía ni dejaba de llover, ni se terminaba de mojar el asfalto ni se secaba del todo, lo que aumentaba la incertidumbre. Pero tampoco hay que restar méritos al piloto de Cannes, ya que cuando se estabilizó la carrera, a partir de la octava vuelta, fue el más rápido de la parrilla. Y ni siquiera un especialista en estas condiciones cambiantes como Marc Márquez pudo darle caza. «Hoy ganaba Zarco con cualquier estrategia», sentenció el de Cervera.

Pero el francés no fue el único triunfador del fin de semana. Habría que añadir a la lista el espectacular rendimiento de Fermín Aldeguer, tercero en el sprint del sábado y en la carrera del domingo, que suponía el primer podio del debutante en la clase reina. Y, por supuesto, a Marc Márquez, primero y segundo respectivamente, cuyo botín de puntos entre los dos días (32) es más importante si cabe por el pinchazo de sus rivales por el título. Álex Márquez, que solo sumó 9 del sprint, y Pecco Bagnaia, que terminó con cero tras sendas caídas en un gran premio para olvidar.

La superioridad demostrada en pista por Marc Márquez en este inicio de temporada no tenía su reflejo en la clasificación, muy apretada entre los tres primeros clasificados. De hecho, fue Álex quien llegaba líder a Le Mans, con un punto de ventaja con respecto a su hermano. Los resultados hablan por sí solos, ya que el ocho veces campeón del mundo suma tres victorias en GP (más un segundo), seis en sprint (pleno) y cuatro poles (y otros dos segundos puestos en parrilla). Sin embargo, las caídas en las carreras de domingo de Austin y Jerez, unida a la extraordinaria regularidad de sus rivales, que habían puntuado en todas las salidas hasta ahora, daban una falsa sensación de igualdad que curiosamente corrigió el domingo más loco del año, pues ahora Marc lidera con 22 puntos sobre su hermano y 51 respecto a Bagnaia.

«Era uno de esos días en los que puedes utilizar un comodín porque es muy fácil fallar. El problema es que yo ya había utilizado dos comodines antes de legar aquí y especialmente el fallo de Jerez fue un toque de atención para mí de que los domingos hay que estar al cien por cien concentrados», analizó el piloto de Cervera nada más concluir la carrera, en referencia a las razones detrás de la celebración tan eufórica de esa segunda posición y por qué no se había lanzado en una frenética persecución sobre Zarco.

La depresión de Bagnaia

La alegría en una parte del box de Ducati contrasta con la situación que se está viviendo al otro lado. Pecco Bagnaia acabó hundido en Le Mans, no solo por los resultados, sino porque es incapaz de encontrar la velocidad que tenía con su moto hasta el año pasado. «Un fin de semana para olvidar», resumió el piloto de Turín, que por primera vez se quedaba a cero tanto en sábado como en domingo. «Puedo ser rápido en momentos puntuales, pero continúo sin tener sensaciones en la parte delantera de la moto. Y en mojado estas sensaciones fueron todavía peores, porque con agua necesitas que la moto te dé un 'feedback' y esta moto no me lo da», explicó.

Desde el inicio de la temporada Bagnaia se viene quejando de la nueva Ducati. Ya en pretemporada, él y Márquez decidieron continuar con el motor del año pasado, viendo que la evolución de este curso no suponía una mejora clara y el anterior estaba más que testado. Pero mientras su compañero sí que se ha adaptado al chasis nuevo con el motor viejo, el italiano no acaba de sentirse cómodo con esta moto. «No sé dónde está el límite, no lo siento. Hasta el año pasado, cuando frenaba, sentía la goma, sentía el movimiento. Este año, sin embargo, no. No siento nada hasta que se cierra, y caigo», señaló el italiano. Un problema de sensaciones puro y duro de Bagnaia, porque los resultados de Márquez ponen de manifiesto que la mecánica sí que es competitiva.

Se da la circunstancia de que el pasado domingo Bagnaia había acertado con la estrategia, porque fue de los pocos que había optado por montar la goma de agua en la parrilla, igual Zarco, y viendo el resultado del francés, podría haber cambiado su suerte. Sin embargo, como falló en la salida, se quedó en mitad del grupo y se vio inmerso en un accidente múltiple que provocó su compatriota Bastianini. Bagnaia tuvo que volver a boxes para cambiar su moto dañada y salió con neumáticos slicks, y cuando volvió a llover con más intensidad, tuvo que pasar de nuevo por el pit lane a volver a la moto de mojado y acabó siendo doblado y sin puntuar. A perro flaco…