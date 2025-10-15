Honda seduce a Pedro Acosta: las claves de una oferta casi irrechazable

Fernando Perals Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Se avecinan tiempos de cambio para Pedro Acosta. Sus carreras como piloto de KTM se van agotando poco a poco y los caminos de la escudería austríaca y del Tiburón de Mazarrón están condenados a separarse como muy tarde a finales del año 2026. Esta es la fecha en la que acaba el contrato del murciano con la esucería naranja y, lejos de querer renovar con un equipo con el que no está contento, ha empezado a escuchar ofertas de algunas de las mejores marcas que ya se han puesto manos a la obra para seducirle.

Es el caso de Honda, aunque no es la primera que se interesa por el futuro del campeón de Moto2 y Moto3. La escudería japonesa ya se ha puesto en contacto con Pedro Acosta y su mánager, a los que les ha lanzado un claro mensaje: ven al Tiburón como estrella del equipo para la temporada que arrancará en 2027. Tal y como indica el portal especializado en motociclismo 'motorpasionmoto', la marca japonesa ha puesto toda la carne en el asador para fichar a uno de los pilotos con más futuro de la parrilla. La oferta a la que ya le da vueltas el Tiburón le triplicaría el suelo y le llevaría directo a uno de los mejores equipos del 'paddock' como primer espada.

Deshojar la margarita

De momento, Acosta continúa deshojando una margarita que cada vez tiene más lígulas. Porque si Honda es actualmente la mejor posicionada para hacerse con los servicios del Tiburón, fue el equipo VR46 de Valentino Rossi el que la pasada primavera tentó a Acosta con un sitio en el equipo para esta próxima temporada. El piloto y su equipo intentaron romper el contrato con KTM a cambio de 1,5 millones de euros, pero la marca de Mattighofen les cerró la puerta y no dio opción, por lo que el mazarronero seguirá vistiendo de naranja la siguiente campaña.

Con el futuro del pupilo de Albert Valera más fuera que dentro de KTM, muchas son las escuderías que quieren intentar pescar en río revuelto. Y la deseada por cualquier piloto, Ducati, no es menos. La marca de Borgo Panigale tiene en su agenda el nombre de Pedro Acosta subrayado en rojo Ducati. Son conscientes de que el murciano es una de las estrellas del futuro en la máxima categoría y que hay que empezar a olfatear quién podrá sustituir al campeón Marc Márquez en caso de que este decida dar un paso al lado. Por eso, la escudería italiana sigue agazapada a la espera de otros movimientos para echar las redes a Acosta, que tendrá para elegir dónde seguir su carrera y buscar su primer Mundial dentro de un año.