La gala de los Márquez

MotoGP le debía un Gran Premio a Valencia y ésta se tomó la reválida con creces. La destrucción que sembró la dana hace un año ... bordeó las instalaciones del Circuit Ricardo Tormo y destrozó tres de sus cuatro accesos, haciendo imposible la celebración de un evento en 2024 para el que mentalmente tampoco habría estado preparado. En su lugar se corrió en Montmeló, en una cita que se renombró como Gran Premio de la Solidaridad y cuyos beneficios fueron para los afectados por las inundaciones.

Un año después, la reconstrucción de lo dañado se completó con una renovación integral de todo el espacio, que lució más radiante que nunca y con sus gradas a rebosar. En total pasaron durante el fin de semana 205.319 aficionados, 93.972 solo el domingo, que asistieron a la exhibición de las Aprilia de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández el último domingo de carreras y vibraron con el encendido de la tradicional traca final que ponía el epílogo a la temporada del regreso a la cima de Marc Márquez.

Lo único que faltó fue ver al campeón sobre su Ducati, pero la última lesión en Indonesia le obligó a ver los últimos grandes premios del curso desde casa. Solo hizo una excepción con Valencia, donde no solo estuvo acompañando en el box a su equipo, sino que participó en el desfile de pilotos previo a la carrera y asistió, cómo no, a una gala de campeones donde seis años después volvió a ser el centro absoluto del acto, compartiendo esta vez protagonismo con su hermano y su familia más cercana.

Una foto para la historia

Por primera vez los MotoGP Awards se celebraron dentro del Circuit Ricardo Tormo, en una carpa montada para la ocasión, en lugar de uno de los escenarios que habitualmente acogía esta gala, en la ciudad de Valencia. Y también por primera vez el evento estuvo abierto al público y los aficionados pudieran ver a sus ídolos pasar por la alfombra roja. Sin duda el más aclamado fue Marc Márquez, en una gala con claro protagonismo español.

Los primeros en subir al escenario fueron los tres primeros clasificados de Moto3, José Antonio Rueda, Ángel Piqueras y Máximo Quiles, que recogió además el premio del Rookie del Año. La menor de las categorías ha sido un coto privado de los pilotos nacionales, que han acaparado en este 2025 21 de las 22 victorias, copando las cinco primeras posiciones en la clasificación general. El campeón, Rueda, fue otro de los más ovacionados ya que también reapareció en Valencia tras su impactante accidente de Malasia, todavía con signos de las magulladuras en su mano derecha y recordando a su rival Noah Dettwiler, que todavía se recupera de sus lesiones en un hospital de Zúrich.

Recién coronado en Valencia, Diogo Moreira subió al escenario a recoger su medalla de oro, justo después de Manu González y Barry Baltus, segundo y tercer clasificado, respectivamente; y también el mejor debutante del año, Dani Holgado. El brasileño cerraba su etapa en el Mundial de Moto2 pensando ya en la categoría reina, donde competirá a partir del próximo curso con el equipo satélite de Honda, una moto con la que debutará este martes en el primer test de la pretemporada 2026.

A partir de ahí, la gala se centraba en MotoGP, donde los hermanos Márquez no dejaron de aparecer por el escenario. Marc recibió los premios de mayor número de poles, mejor calificador y mejor adelantamiento del año, además de ser el principal artífice de los títulos de constructores (Ducati) y equipos (Ducati Lenovo); mientras que Álex se llevaba el premio de mejor piloto independiente. Solo Fermín Aldeguer, con el Rookie del Año, y Marco Bezzecchi, tercer clasificado del campeonato, rompieron ese monopolio de Cervera. Cuando Álex Márquez subió a recoger su medalla de plata reconoció: «Nadie a principio de año esperaba que estuviéramos hoy aquí, pero me gustan las sorpresas».

Quedaba ya solo el premio gordo, la réplica de la Torre de los Campeones que tenían que entregar a Marc Márquez, a dúo, el máximo dirigente de Dorna, Carmelo Ezpeleta, y el presidente de la FIM, Jorge Viegas. Antes de la entrega del trofeo, Marc recordó lo que significaba este noveno título: «Siempre pensé que volvería a vivir este momento, porque de lo contrario no lo habría intentado. Hemos pasado momentos muy duros, hemos tomado grandes decisiones, pero nunca he dejado de creer en mí. Cuando estás en la cima y te caes, lo que hay abajo es muy oscuro. La gente me ayudó a salir y espero que mi regreso sirva de inspiración para no tirar nunca la toalla».

Unas palabras justo antes de saltarse el protocolo y pedir a sus padres, Julià y Roser, y a su hermano Álex que le acompañaran en el escenario. Allí, los cuatro se hicieron la que probablemente será la foto más importante y simbólica de la familia Márquez Alentà. Los auténticos triunfadores de MotoGP 2025.