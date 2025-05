Primer podio para un brillante Fermín Aldeguer en la carrera al sprint de Le Mans

Fernando Perals Sábado, 10 de mayo 2025, 14:34 | Actualizado 15:45h. Comenta Compartir

Fermín Aldeguer continúa dejando detalles del talento que tiene dentro. Quiere ser el mejor 'rookie' de la temporada y va camino de ello. Este sábado, en Le Mans, brilló con luz propia en la carrera al sprint y se subió por primera vez al podio. El de La Ñora acabó tercero por detrás de Marc Márquez, que se llevó el triunfo, y Álex Márquez tras superar al piloto local Fabio Quartararo en un emocionante duelo en el que hubo de todo.

«Me siento increíble. Es un sueño cumplido. Gracias al equipo de Gresini por permitirme llegar hasta aquí. Tenemos el espírito, ahora nos falta la experiencia para mantenerlo en el tiempo», confesó el murciano nada más bajarse de la moto, no sin antes dejar la anécdota graciosa del día. El piloto del equipo Gresini golpeó por detrás en la celebración a Marc Márquez y tuvieron un pequeño accidente que no pasó a mayores. El murciano no vio al de Cervera y, sin querer, lo topó por detrás. Ambos se saludaron minutos después de lo sucedido. Sobresaliente sábado de Aldeguer, que continúa creciendo semana a semana en la máxima categoría del Mundial de motociclismo.

Además, el piloto de La Ñora logró el cuarto mejor tiempo en la clasificación de este sábado en Le Mans (1:29.776) y saldrá desde esta posición en la carrera de este domingo. El corredor del Gresini Racing se quedó a menos de cinco décimas de Fabio Quartararo, que logró la pole al parar el crono en 1:29.324.

El murciano volvió a cuajar un gran sábado en pista, siendo el mejor de los 'mortales' al quedar por detrás de tres de los mejores pilotos de la parrilla: Quartararo, Marc Márquez y Álex Márquez. El Galgo de La Ñora prometía espectáculo al principio de la mañana a bordo de su Ducati Desmosedici GP24 y selló una jornada espectacular con una imagen que no olvidará jamás: en lo alto del tercer cajón con la medalla de bronce tras la carrera al sprint.

Por su parte, a Pedro Acosta no parece que le estén cambiando las cosas a pesar de los avances que KTM parece haber implementado en su moto. El piloto de Puerto de Mazarrón saldrá este domingo en decimosegunda posición después de marcar un tiempo en la jornada de este sábado de 1:30.462, más de un segundo por detrás de los primeros puestos.

El Tiburón, que llegaba con grandes expectativas al Gran Premio de Francia, comienza con mal sabor de boca. Cuando parecía que podía mejorar la jornada del sábado en una carrera al sprint en la que iba a terminar quinto, su mejor posición hasta ahora, el mazarronero se fue al suelo en la penúltima curva, cuando tan solo faltaban unos metros para cruzar la línea de meta.

Otra decepción más para Pedro Acosta, que quiere competir con los mejores pilotos de la parrilla y, este sábado, a pesar de estar cerca de hacerlo, acabó en la tierra fuera de los límites de la pista. El podio y una primera victoria en la máxima categoría se intuyen a una distancia considerable de momento para el mazarronero.