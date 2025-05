Fermín Aldeguer emerge con fuerza como la gran revelación de MotoGP

Fernando Perals Murcia Martes, 13 de mayo 2025, 00:05 Comenta Compartir

Fermín Aldeguer tiene prisa. Sobre el asfalto y fuera de él. No entiende de adaptaciones y, a pesar de tener tan solo 20 años y llevar nada más que seis grandes premios en MotoGP, el piloto murciano se ha saltado varios pasos y ya ha demostrado que está para competir de tú a tú con los mejores pilotos de la parrilla de la máxima categoría del Mundial de Motociclismo. Se ha eregido como la gran revelación en este arranque de Campeonato del Mundo, en Le Mans dio el primer gran golpe en una carrera donde no irse al suelo ya era un éxito y está enseñando los dientes, aún de leche en lo que a lo deportivo se refiere.

El Galgo de La Ñora está domando la Ducati GP 24 como si de un veterano se tratase. Se ha hecho a ella carrera a carrera, no ha necesitado apenas aclimatarse a la nave que hizo campeón a Jorge Martín el año pasado y el pasado fin de semana logró pegarle el primer 'mordisco' a su compañero de equipo, un Álex Márquez que aparece ente los favoritos para ganar el Mundial. Aún así, el piloto del equipo Gresini prefiere mantener la calma, ir de tapado y no sacar demasiado la cabeza, no vaya a ser que alguien o el propio asfalto se la baje. «He cumplido un sueño con mi primer podio, pero mantengo los pies en la tierra y nos compremetemos a trabajar aún más duro para las próximas carreras», confesó el murciano tras sellar un fin de semana sobresaliente.

Su bisoñez quedó patente cuando el propio Aldeguer reconoció cómo encontró la calma en medio del caos en el que se convirtió el Gran Premio de Francia del pasado domingo: «Yo solo quería que no lloviese. He ido detrás de Marc todo el rato, al final tienes que hacer lo que hagan los que tienen experiencia; no había que tomar grandes decisiones», señaló.

A por cualquier desafío

Si algo atesora el de La Ñora, además de talento, es la capacidad de afrontar cualquier desafío, sin importar su envergadura, a tumba abierta. Aldeguer llegó a plantar cara el domingo a un seis veces campeón del Mundo como Marc Márquez, llegó a liderar la prueba en dos vueltas y pudo haber competido con el de Cervera por el segundo puesto e, incluso, por la victoria en caso de haber realizado el segundo 'long lap' una vuelta antes. El murciano se cansa de decir que ha venido a aprender, pero no pierde ocasión en destapar el tarro de las esencias de todos los registros con los que cuenta. «Me podía haber conformado con el sexto puesto, no tengo la suficiente experiencia para ir rápdio, pero iba a muy buen ritmo y he pensado en jugármela. No me he dejado nada dentro y ha salido bien», reconoció el número 54.

«Tenemos mucho que ganar y poco que perder, pero siempre queremos más». Esta frase de Aldeguer resume el presente y futuro del piloto de La Ñora. No quiere presión alguna, huye de cualquier elogio y centra todo el éxito al trabajo del equipo. Pero se hace imposible esconder que ha llegado a MotoGP para escribir su nombre con letras de oro. Ya tiene un trofeo y una medalla. Vendrán más.