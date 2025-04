Catar, siguiente parada de un Mundial con luces y sombras

Se encienden de nuevo los semáforos. Vuelven a rugir los motores. Regresa el Mundial de motociclismo más murciano de la historia. La cuarta cita de ... la temporada arranca hoy en el circuito de Losail, en Catar, para Álvaro Carpe y Máximo Quiles en Moto3, y para Pedro Acosta y Fermín Aldeguer en MotoGP.

Los dos primeros aún hacen gala de su bisoñez cuando se pasean por el 'paddock'. Carpe y Quiles acaban de aterrizar, pero ya han dado muestras de que la experiencia no es algo exigible para brillar en el asfalto. Ambos han asombrado en el arranque del Mundial. Carpe debutó con un segundo puesto y en las tres carreras restantes ha dejado claro que ha venido a levantar trofeos, no a ver cómo celebran otros. Es uno de los mayores talentos de la primera categoría y espera seguir demostrando en Doha, ya desde hoy en los primeros libres.

Por su parte, Máximo Quiles solo necesitó una carrera para que los pilotos de la parrilla de Moto3 se aprendan su nombre y le tengan algo más que en cuenta. Fue quinto en el Gran Premio de Las Américas, sorprendió a todos con una gran carrera y dejó hasta algún duelo que otro con su paisano Carpe. El piloto del Aspar Team quiere confirmar las buenas sensaciones de su primer día y destaparse como el mejor novato. Ha llegado al Mundial para aprender, pero la mejor forma de hacerlo es luchando por el podio.

Los murcianos de MotoGP, que llegan tras abandonar en Austin, persiguen sus primeros puntos en una carrera que estrena líder

Algo más curtidos están ya Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. El de Puerto de Mazarrón cuenta las tres carreras disputadas casi como decepciones y no quiere una cuarta. En Catar, el Tiburón espera estar cerca de los peces más gordos.

El piloto de KTM sabe que su moto está lejos de los líderes de la categoría, y que posiblemente los avances se retrasen o no lleguen nunca, pero no va a dejar que ambas frustraciones le priven de exhibir el talento y la valentía que atesora sobre las dos ruedas. Busca un podio, sueña con la victoria, pero, sobre todo, quiere volver a batallar con los Márquez, Jorge Martín, Bagnaia y compañía.

El mejor regalo

Fermín Aldeguer está de celebración. El piloto de La Ñora cumplió el sábado 20 años y busca el mejor regalo para dar entrada a la segunda década. Y este no sería otro que lograr sus primeros puntos en la máxima categoría del motociclismo. El de La Ñora aún no se ha colado entre los 10 primeros tras un Gran Premio, llega al circuito de Losail tras abandonar en Austin y es consciente de que tiene moto para mucho más. El piloto del Gresini Racing, y compañero del líder del Mundial, Álex Márquez, espera que Catar sea el punto de partida para cumplir su objetivo personal, que no es otro que ser el mejor 'rookie' del año, tal y como ha expresado él mismo.

En el circuito de Losail debuta el campeón, un Jorge Martín que inicia su etapa a bordo de una Aprilia y tras una lesión

La gran noticia del fin de semana no es otra que el regreso del campeón, la vuelta de Jorge Martín. El madrileño estrenará por primera vez su Aprilia con el flamante dorsal 1, que se ganó el derecho a portar el año pasado tras conquistar el título de MotoGP. Cuando el semáforo verde se encienda en el pit lane este viernes a las 14.45 horas y arranquen los primeros entrenamientos libres, será un salto hacia lo desconocido para Martín, que hace seis semanas pasaba por el quirófano por segunda vez en este 2025 para operarse de varias fracturas en la muñeca izquierda.

Tras su caída en Austin, Marc Márquez entregó el liderato de MotoGP a su hermano Álex, que ha acabado segundo en todos los sprint y carreras que se han disputado. Será la primera vez que el menor de la saga afronte un gran premio al frente de la clasificación en la categoría reina. Cuenta con solo 1 punto de ventaja sobre su hermano y 12 con respecto a Bagnaia. Un piloto italiano al que todos como el rival a batir en una pista donde ya ganó en 2024. Ducati parecen ser las motos a batir en Catar, donde cuesta averiguar un favorito antes de que caiga el sol y se enciendan los focos del circuito.