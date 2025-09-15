La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Juan Francisco Risueño celebrando el campeonato de SS300 con su equipo en Estoril. RFME

El cartagenero Juan Francisco Risueño, campeón de España de SS300

El joven piloto de 17 años se impone a Daniel Ocete, su máximo rival, con un doblete en Estoril para levantar el título

Javier Brocal

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:39

El cartagenero Juan Francisco Risueño se ha proclamado este fin de semana campeón de España de SS300. Con tan solo 17 años, el piloto aseguró ... este éxito en Estoril, la penúltima prueba del campeonato, donde se disputaron dos carreras determinantes para decidir al mejor piloto nacional en esta modalidad. Y Risueño no faltó a su cita con el asfalto para proclamarse campeón y confirmarse como una de las nuevas perlas del motociclismo español.

