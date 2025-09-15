El cartagenero Juan Francisco Risueño, campeón de España de SS300

El cartagenero Juan Francisco Risueño se ha proclamado este fin de semana campeón de España de SS300. Con tan solo 17 años, el piloto aseguró ... este éxito en Estoril, la penúltima prueba del campeonato, donde se disputaron dos carreras determinantes para decidir al mejor piloto nacional en esta modalidad. Y Risueño no faltó a su cita con el asfalto para proclamarse campeón y confirmarse como una de las nuevas perlas del motociclismo español.

La temporada del cartagenero se podría definir como perfecta, sólida y consistente. Características impropias de un joven de 17 años, pero dignas del curso de Juan Francisco Risueño. Nueve victorias en doce circuitos, logrando ocho de ellas en enclaves de prestigio del motociclismo como el Circuito de Barcelona-Cataluña o el de Estoril en Portugal. Además, ha conseguido cuatro dobletes, lo que significa que ha dominado por completo más de la mitad de los siete fines de semana de este campeonato.

Su máximo rival en el campeonato nacional era Daniel Ocete, otro joven piloto de 18 años, que se mantenía como líder de la clasificación general al llegar al ecuador de la competición, pero Juan Francisco Risueño consiguió seis victorias consecutivas para adelantarle en la tabla y llevarse así el título a tierras cartageneras.

Tal ha sido su superioridad en el tramo final de temporada que ha conseguido levantar este título antes de tiempo, ya que todavía faltan por disputarse dos carreras, ambas en el mismo fin de semana en el Circuito de Jerez. Este campeonato de SS300 se suma a la Copa de España obtenida en la modalidad de Supersport 300, que consiguió el pasado mes de noviembre en Navarra para estrenar su palmarés profesional en el motociclismo.

Dedicado a Borja Gómez

En un momento tan importante para él, Risueño se acordó de Borja Gómez, el piloto sanjaviereño fallecido este verano: «Quiero dedicarle en particular a Borja Gomez y a su familia este campeonato, ya que han sido para mi una gran referencia en este mundo y sé que pasan por momentos difíciles pero quiero desearles lo mejor para ellos», escribió el cartagenero en sus redes sociales.

Juan Francisco Risueño, con 17 años, es otro diamante del motor nacional que tiene el objetivo de llegar al Campeonato Mundial de motociclismo y seguir así los pasos de estrellas de la Región como Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, o los de otros jóvenes como Máximo Quiles y Álvaro Carpe.