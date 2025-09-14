Celestino Vietti es profeta en Misano y Dani Holgado resiste en el podio

Jesús Gutiérrez Domingo, 14 de septiembre 2025, 12:22 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Cuando Celestino Vietti tiene el día es imparable, pero es tan irregular que no ha sido capaz de traducir esa velocidad puntual en la consistencia necesaria para pelear títulos. Pero una vez más, en su casa de Misano, volvió a aparecer la mejor versión del italiano que ya había ganado en 2024. Y no dio muchas opciones Vietti ya que, desde la salida, adelantó al piloto que salía desde la pole, Dani Holgado, se puso en cabeza y ya no abandonó esa primera posición. Aunque tuvo que apretar los dientes en los últimos giros por la aparición final del Barry Baltus. Y es que, el consumo de las gomas fue una de las claves en el tramo final de una agónica carrera para más de uno.

Dese la salida, Vietti se situó en cabeza, con Holgado y Diogo Moreira a su estela, y un Manu González que trataba de no perder comba con ese trío delantero. El que había perdido muchas posiciones en la salida era Arón Canet, que pasó décimo por meta y al que le tocaba remontar en una pista donde no se le había visto especialmente cómodo durante el fin de semana.

Vietti no tardó mucho en abrir hueco con Holgado, que parecía que era el único que le seguía, mientras que Moreira y González empezaron una batalla muy pronto por esa tercera posición en la que, no solo perdieron mucho tiempo con los de delante, que se escapaban, sino que permitieron que por detrás, Baltus y Agius, les dieran caza. Mientras que Canet remontaba hasta la séptima posición y de ahí ya no pasaba, porque por delante se había abierto un inmenso hueco de cinco segundos.

En el último tercio de la carrera entró en juego ese neumático trasero que muchos habían consumido de más. Por ejemplo, un Manu González que pasó de rodar cómodo en la cuarta posición, a ser cazado por Moreira y Agius; y ver cómo incluso por detrás Canet le acababa recortando mucho tiempo. Y emergió la figura de Baltus, el más rápido en la parte final de la carrera, que fue ganando posiciones y acabó a menos de un segundo de Vietti, que gestionó su ventaja hasta el final.

También se le hizo larga la carrera a Holgado, que defendió de manera agónica el tercer escalón del podio con un Moreira que tuvo un gran 'rush' final. El brasileño, cuarto, recuperó 3 puntos en la general al líder González, sexto, que mantiene un colchón de 39 puntos en la clasificación sobre el propio Moreira y Arón Canet, séptimo en carrera, que están empatados en esa segunda plaza del campeonato.

