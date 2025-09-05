La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Acosta. AFP
Motociclismo

Acosta: «Si Márquez gana el título se sentará en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol»

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 01:16

El piloto mazarronero Pedro Acosta (KTM) aseveró este jueves que si Marc Márquez (Ducati) gana el título mundial de MotoGP será «uno de los regresos más sonados del deporte» y que colocaría al catalán «en esa mesa» que para él ocupan el extenista Rafa Nadal, el exjugador de baloncesto Pau Gasol y el piloto Fernando Alonso..

«Ya dije hace unas semanas que está claro que Marc Márquez ganará el campeonato y en caso de que gane será el mayor regreso en la historia de este deporte, aunque tenemos también a Michael Jordan cuando se fue a jugar al béisbol y luego regresó al baloncesto. Pero creo que será el primer piloto de MotoGP que sea capaz de sentarse en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol, creo que será uno de los regresos más sonados del deporte», manifestó Acosta en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya que empieza este viernes en Montmeló.

Acosta llega con buenas sensaciones tras las últimas carreras y después de que le fuera «bastante bien» el año pasado en el circuito catalán, aunque luego le costó «un poquito más» en la segunda prueba que acogió tras la cancelación del Gran Premio de la Comunitat de Valencia por la dana.

Permanecer en el 'top 5'

«En cualquier caso, creo que tenemos que esperar hasta el viernes para ver qué tal va. Parece que la moto está mejorando muchísimo y que cada vez nos vamos acercando más a este 'top 5' de forma regular, que es lo que queremos lograr, y eso es lo importante. También es verdad que va a ser difícil mantener esta inercia positiva que estamos consiguiendo a nivel de podios», remarcó el de Puerto de Mazarrón.

Acosta destacó la importancia del «agarre» en el circuito catalán y advirtió que «esta carrera sea probablemente la más importante a nivel de estrategia y de gestión de goma». «Normalmente, la KTM funciona bastante bien cuando hay condiciones de bajo 'grip', crucemos los dedos de que vaya a continuar siendo así también, pero será bastante duro», sentenció un Acosta que no se marchará de KTM y, por tanto, cumplirá el año de contrato que le queda con la fábrica austríaca.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  2. 2 Controlado el incendio forestal del Carmolí
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  7. 7

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  8. 8 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10

    Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Acosta: «Si Márquez gana el título se sentará en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol»

Acosta: «Si Márquez gana el título se sentará en esa mesa de Nadal, Alonso y Gasol»