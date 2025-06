Acosta cumplirá su contrato tras la mejoría de la KTM

Francisco J. Moya Martes, 1 de julio 2025, 01:01 Comenta Compartir

Pedro Acosta lleva meses siendo el gran animador del mercado en MotoGP de cara a la temporada que viene. Lo curioso es que el piloto mazarronero tiene contrato hasta finales de 2026 con KTM, la marca que apostó por él en 2021 para llevarlo al Mundial de Moto3 con solo 16 años. Sin embargo, la crisis económica de la fábrica de Mattighofen (Austria) y la falta de evolución en su moto tenían muy preocupado a Acosta y a su entorno. Así las cosas, Ducati y Honda se lanzaron a por él desde hace tiempo y le presentaron suculentas ofertas. Se hablaba de hecho, que el Tiburón de Mazarrón, podía tener un acuerdo verbal cerrado con el VR46 Racing de Valentino Rossi.

Sin embargo, el diario Marca anunció este lunes que la decisión que ha tomado Acosta es la de cumplir su contrato con KTM, animado por las mejoras de su moto en las tres últimas carreras, en las que ha sido cuarto (Motorland Aragón), octavo (Mugello) y cuarto (el pasado domingo en Assen). Su compañero Maverick Viñales también está yendo muy rápido en los últimos grandes premios, síntoma de que el trabajo de la fábrica está dando sus frutos y las motos del equipo oficial de KTM han mejorado.

«El domingo, la carrera de Pedro en Assen fue gran rayo de luz, la verdad es que me alegro muchísimo por él, es un gran ser humano y lo que más quiero es que sea feliz, eso es lo más importante. Así que carreras como la de Assen le ayudan a dar un paso adelante y a creer más en que podemos volver a ser competitivos con KTM. Tenemos que seguir luchando y sabemos que el equipo está trabajando fuerte», declaró al citado medio Albert Valera, mánager del piloto mazarronero.

Y también se refirió a su futuro. «La realidad es que tenemos un año más de contrato, que hicimos el pasado año, creíamos que era lo mejor, que Pedro tuviera una constancia y una estabilidad y por ello era lógico subir al equipo oficial dos años. Las cosas han venido como no esperábamos, pero sí que es cierto que está trabajando duro KTM y que estamos todos en la misma dirección, en mejorar la situación y en trabajar duro», sostuvo Valera.

Mientras tanto, en el VR46 Racing de Valentino Rossi no parece que tengan muchas ganas de compartir aventura con Acosta. El italiano Fabio Di Giannantonio, quien sería su compañero si el fichaje se lleva a cabo, dijo este domingo que no le «interesa lo que haga Pedro», ya que «mi marca es Ducati». Y añadió: «me da pena por su equipo porque no es bonito hablar tanto de otra marca. No sé qué ambiente hay en su box. Quizá debería centrarse en lo suyo, porque hay muchos pilotos con KTM que lo están haciendo bien».