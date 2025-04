Tenaglia noquea a Banasiewicz en 46 segundos en Cartagena

Visto y no visto. El cortejo, la presentación y el show previo del argentino Franco Tenaglia en Cartagena duró más que el propio ... combate. Un Pabellón Central abarrotado, con más de 4.000 espectadores, esperó paciente la irrupción de 'El Rey de la Calle' en la vetusta instalación deportiva de Wsell de Guimbarda, que en la noche del sábado revivió por unas horas sus momentos de máximo esplendor.

El Pabellón Central, muy deteriorado y en un segundo plano desde la inauguración del Palacio de Deportes en 2017, se encontró de casualidad con este evento que iba a celebrarse en Gijón y, por problemas con el recinto elegido en la ciudad asturiana, vino a última hora a Cartagena. No podía llevarse al Palacio, porque este domingo el Jimbee recibía al Barça en partido de liga y hubo que recurrir al comodín de la vieja Bombonera, que en la noche del sábado recibió a aficionados de las artes marciales mixtas llegados desde Alicante, Valencia, Albacete, Almería, Granada, Jaén, Madrid y de casi todos los municipios de la Región de Murcia.

46 segundos le duró el polaco Mikolaj Banasiewicz a Tenaglia, campeón del mundo de boxeo sin guantes y gran estrella de la velada organizada por los hermanos Jorge y Agustín Climent, entrenadores de Ilia Topuria. Todas las miradas estaban puestas en Tenaglia y el de Burzaco no decepcionó. Regresó a las MMA con un triunfo realmente rápido ante un debutante en el profesionalismo de las MMA pero que tenía experiencia en las peleas «sin reglas» de King of the Streets. Mikolaj Banasiewicz no era un rival cómodo, pero lo cierto es que el polaco se derrumbó en menos de un minuto frente a un Tenaglia que salió a tumba abierta y demostró que está en el mejor momento de su carrera deportiva.

Ampliar Panorámica del Pabellón Central de Cartagena completamente lleno durante la velada del pasado sábado.

Cerca de la UFC

Tenaglia se abalanzó rápidamente sobre Banasiewicz, lo castigó pronto con una superman punch de derecha y luego, en un intercambio, le asestó otro golpazo de derecha que lo sentó en la lona. Entonces Tenaglia fue rápidamente a por la espalda de Banasiewicz, lo controló y cerró el mataleón que hizo que el de polaco se rindiera, acabando así una pelea de solo 46 segundos. Tenaglia, que aspira a ingresar cuanto antes en la UFC (la élite absoluta de las artes marciales mixtas), mejoró su récord como profesional en MMA a 4-2, ya con dos victorias consecutivas en el circuito WAR. La de Cartagena, además, fue su primera victoria por sometimiento de un rival.

El alicantino Pepe Torres, con muchos paisanos animándole, derrotó a Eaton y pide una oportunidad en la UFC

El 'Rey de la Calle' volvió este sábado en Cartagena a las artes marciales mixtas después de coronarse campeón del mundo en boxeo sin guantes, en Bare Knuckle (BKF, la empresa de Conor McGregor). Tenaglia es uno de los grandes reclamos del Climent Club de Alicante. Es un peleador con carisma y que asusta en cuanto entra a la jaula, además de ser todo un todoterreno que practica cualquier modalidad de deportes de contacto. Su regreso a las MMA fue a lo grande, con una sumisión por mataleón en el primer round para despejar cualquier tipo de duda.

Además, también volvió a la jaula el alicantino Pepe Torres, quien reapareció en Cartagena tras un año parado por una grave lesión. 'El Sabor de la Ciudad', animado por muchos paisanos en el Central, se impuso en el primer asalto a Corrin Eaton, a quien sometió antes de que sonase la campana. Su superioridad fue clara durante los pocos minutos que duró el combate. A sus 29 años, Torres también está a las puertas de la UFC. Lleva nueve victorias y una sola derrota. En el resto de peleas de la noche, destacaron los triunfos de los debutantes Luis Picó, Miguel Navarro y Daniel Richardson. Oriol Arenas logró su tercera victoria en tres combates y Borja García se llevó la revancha ante Joshua Hernández.