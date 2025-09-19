El TAS mantiene los cuatro años de castigo a Mohamed Katir El Tribunal desestima las apelaciones del muleño y de World Athletics y no competirá hasta 2028, manteniendo sus resultados y premios

El muleño Mo Katir da la vuelta de honor al estadio con la bandera española tras su plata en los 5.000 metros del Mundial de Budapest, en agosto de 2023.

El atleta muleño Mo Katir, de 27 años, lleva meses intensificando su preparación con la esperanza de volver a competir la temporada que viene. De hecho, hasta este viernes lo único que había confirmado es que su sanción de dos años por saltarse tres controles antidopaje expiraba en febrero de 2026, por lo que quien fuera subcampeón del mundo y europeo de 5.000 y bronce europeo de 1.500 tenía la ilusión de regresar al atletismo profesional el próximo invierno. Para ello ha estado trabajando durante todo el verano en concentraciones en Font Romeu y Sierra Nevada. Y quien fuera su entrenador, el fuentealamero Gabi Lorente, tiene noticias de que está en muy buena forma y sus tiempos en los entrenamientos están siendo estupendos en las últimas semanas.

Pese a que está sancionado desde febrero de 2024, él ha mantenido sus rutinas de entrenamiento y vive como un atleta de élite. Ni siquiera la ampliación por dos años más de su castigo por manipulación de pruebas, que conoció en diciembre del año pasado, hizo que se hundiera. Le comunicaron que en vez de dos años la sanción sería de cuatro, debido a que falsificó documentos para defenderse.

El dato 3 controles sorpresa se saltó Mohamed Katir en 2023, lo que le costó una sanción de dos años. Los otros dos se añadieron al comprobarse que falsificó documentos para preparar su defensa.

Katir se ausentó de tres controles sorpresa durante 2023: el 28 de febrero, el 3 de abril y el 10 de octubre. En dos de esas tres ausencias, el atleta muleño presentó documentos que no coincidían con sus argumentos de defensa. Y un billete a Lisboa cuya fecha no coincidía con la aportada por él mismo acabó sentenciándolo. No obstante, en enero él recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y soñaba con que le dieran la razón y la sanción se quedara en solo dos años.

Ni dos ni cinco

Sin embargo, este viernes llegó un nuevo mazazo para el atleta de Mula. Y es que el TAS desestimó el recurso de Katir contra la sanción de cuatro años por violar las reglas antidopaje que le impuso World Athletics (WA) y rechazó también la petición de esta para aumentar un año más el castigo. WA pidió que el castigo finalmente fuera de cinco años, dos por no estar localizable en tres controles y otros tres por falsificación de pruebas. Finalmente, serán cuatro y el muleño no podrá volver a competir hasta febrero de 2028. Entonces tendrá 30 años recién cumplidos. Además, el TAS le mantiene a Katir sus marcas, sus medallas y sus premios económicos, ya que nunca llegó a dar positivo en un control. El muleño llegó a batir los récords de España de 1.500, 3.000 y 5.000 entre 2021 y 2023.

El TAS explicó este viernes que el periodo de cuatro años de inhabilitación que actualmente cumple Katir, desde diciembre de 2024, permanece en vigor y que adoptó sus decisiones sin celebrar audiencia entre las partes. Aclaró así que Katir, en contra de lo que ya empezaba a rumorearse en el mundillo del atletismo, no podrá reaparecer en 2026.

Katir presentó una apelación ante el TAS el 9 de enero de 2025, en la que solicitó anular la decisión del Tribunal Disciplinario y declarar que no cometió ninguna falta. World Athletics, a su vez, presentó una contraapelación también al TAS, el 11 de marzo de 2025, en la que reclamaba que el plazo de ineligibilidad del atleta se aumentara a cinco años.

El Panel del TAS que estudió el caso concluyó que el atleta de Mula incurrió en una violación de la normativa antidopaje (ADRV) por manipular intencionalmente documentos relacionados con el proceso de control de dopaje, pero no encontró circunstancias agravantes que justifiquen un aumento del plazo de inelegibilidad de cuatro años, por lo que rechazó la petición de Katir contra su sanción y la de WA para aumentar su duración.

«Atrás han quedado los días en que las explicaciones ofrecidas en los casos de antidopaje se aceptaban sin más», dijo el pasado mes de marzo sobre el caso de Katir el jefe de la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU), Brett Clothier. Él siempre quiso que el castigo a Katir fuera ejemplarizante y sirviera de aviso para otros atletas que quisieran hacer trampas.

